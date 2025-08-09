Una española que vive en Argentina lanza este mensaje a todos los que visiten este país: «La belleza es un tema»

Una española que vive en Argentina advierte a los que viajen a este país: «La belleza es un tema»

Las redes sociales nos están permitiendo descubrir realidades sin tener que movernos a ellas. Es el caso de las personas que se van a vivir a otros países y que utilizan las plataformas digitales para compartir sus descubrimientos u ofrecer consejos a quienes deciden irse de viaje a donde residen.

Es el caso por ejemplo de Valentina, una española que reside en Argentina y que en Tik Tok su usuario es @valuferrari_. La creadora de contenido muestra su día a día en el país latinoamericano, donde se suele enfrentar a menudo a choques culturales, algo que es habitual cuando una persona se marcha a vivir al extranjero. Y es que incluso si se habla el mismo idioma y la cultura no es excesivamente diferente, el recién llegado deberá pasar por un proceso de adaptación.

«Si vienes a Argentina, tienes que saber esto», empieza diciendo la joven en la grabación viral de la citada plataforma digital. «Son muy exigentes con el físico», apunta la chica en el vídeo, que cuenta con más de 11 mil 'me gusta' y 800 comentarios.

«En España hay mucho tipo de cuerpo y aquí solo un tipo»

«Argentina es el segundo país del mundo con más TCA, osea transtorno de la conducta alimenticia», sostiene Valentina, que ahonda en que «la belleza es un tema que les tiene locos», sobre todo el de la mujer. «En España hay mucho tipo de cuerpo, tanto en la televisión como en las redes sociales; flaca más gorda, etc...y aquí solo un tipo, todas flaquitas», indica en el discurso del vídeo.

En que consiste el movimiento Body positive

«Todas guapísimas eh, todas. Un tipo de cuerpo, enciendes la televisión y claro, así es normal que la gente se compare y si no estás dentro de esa talla digas ¡coño, estoy mal¡», critica Valentina, que ahonda en que las creadoras de contenido de Argentina no hacen contenido 'body positive', un movimiento muy influyente que está cambiando el modo en el que la sociedad percibe la belleza y la aceptación del cuerpo.

«Es un nicho que no veo aquí, y me molesta; ayuda a ver a la otra persona como tú», indica la joven, que dice seguir a varias creadoras de contenido españolas que le han ayudado mucho a nivel de «salud mental».