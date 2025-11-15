Suscríbete a
ABC Premium

CRÍTICA DE MÚSICA

William Lawes: ilustre recuperado

En el tránsito del Renacimiento al Barroco inglés, faltaba una figura señera que explique cómo fue ese proceso necesitado de compositores capaces de avanzar a la velocidad del continente.

William Lawes: ilustre recuperado
C.T.

CARLOS TARÍN

Sevilla

Música Antigua en Turina. Presentación discográfica.

'Près de votre oreille'

  • Programa: Obras de William Lawes.
  • Intérpretes: Maïlys de Villoutreys (soprano), Fiona McGown (mezzosoprano), Alex Rosen (bajo). Fiona Émile Poupard (violín y viola da gamba tenor), Pernelle Marzorati (arpa), Simon Waddell (tiorba), Loris Barrucand (clave y órgano), Robin Pharo (violas da gamba soprano y bajo y dirección musical).

Dos conciertos muy diferentes el que comentamos en esta ocasión y el del día anterior, este con las famosísimas 'Variaciones Goldberg' de Bach y este con un material desconocido, para cubrir la música de la primera mitad del XVII inglés, de la mano ... de William Lawes, quien fue uno de los compositores llamado a desarrollar el camino de la música británica desde el renacimiento hacia el barroco, con la presencia de las violas, que tanto éxito cosecharon en Inglaterra, así como sus 'consorts', a las que se añadían ahora el arpa o el novedoso violín.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app