Ricardo Darín confiesa en 'El Hormiguero' su embarazoso encuentro con Woody Allen: «La cagué»

'El Hormiguero' no podía haber empezado mejor la última semana de octubre. Y es que este lunes 30 el programa de Antena 3 contó con una visita de auténtico lujo, la de Ricardo Darín. El actor argentino más universal acudió al formato presentado por Pablo Motos para promocionar la gira de 'Escenas de la vida conyugal', una versión teatral que Ingmar Bergman realizó sobre su película del mismo nombre.

Darin y Andrea Pietra encarnan al matrimonio formado por Juan y Mariana, un montaje que el protagonista de 'Argentina, 1985' lleva interpretando diez años. El texto ha cumplido los 50, y sin embargo, cree que parece que lo Bergman lo escribió ayer mismo por la forma en la que habla de la naturaleza humana y porque los sentimientos primarios en pareja no han cambiado tanto.

Sin embargo, ambos actores son conscientes de que «el mundo está en movimiento, nosotros estamos continuamente evolucionando». «Tratamos de aplicarlo a la misma estructura y al mismo texto, actualizarlo. Porque creemos que de esa forma la obra está viva», explicó el productor, actor y director. Gracias a eso, «pasamos por los lugares donde ya estuvimos y la gente nos está esperando con los brazos abiertos».

Además, aseguró que es una «comedia que duele», invitando a la reflexión del público. Según Darín «'Escenas de la vida conyugal' toca fibras que son personales y muy íntimas, que es la historia de un matrimonio. En la obra lo que ocurre es que a partir de un determinado momento, estos dos personajes con el paso del tiempo se llevan mejor que antes».

A propósito de la obra y de las relaciones, el actor expuso a la conclusión que ha llegado tras 35 años junto a su mujer, Florencia Bas: la necesidad de que las parejas se den espacio. «Para él, ese es el secreto. Querer vivir el resto de tu vida con alguien no significa que lo tengas que atosigar. Los espacios, los tiempos, la compresión, saber escucharse y entender los tiempos del otro… Creo que esas son algunas herramientas que pueden ser útiles».

La visión de la fama según Ricardo Darín

Hubo cabida también para charlar sobre la fama, un tema que Pablo Motos nunca había tratado con el invitado. Darín desmintió que no pueda esconderse en ningún lugar del planeta. «No es para tanto, ni de cerca. Hay sitos donde soy conocido y querido, pero es una cuestión de ser agradecido. Yo camino por la calle y no tengo ningún problema».

.@BombitaDarin vuelve de gira por España con la obra “Escenas de la vida conyugal” #DarínEH pic.twitter.com/8Q9RLBFUT9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 30, 2023

Él no tiene problemas con la fama, pero sí lo tuvo una vez al encontrarse con un famoso del que era muy fan, una embarazosa anécdota que contó a petición del presentador de 'El Hormiguero'. «Pobre, Woody Allen. Dos veces la cagué. Una vez le hice un 'tackle' tipo rugby en la calle sabiendo que él detestaba este tipo de cosas. No lo pude evitar. Era muy jovencito. La segunda vez fue a propósito de una entrevista en Nueva York. Teníamos una lista de cosas que podíamos hacer y otras que no. Una de ellas era apretarle la mano porque lo detesta. Y es lo primero que hice. Eso mientras le pedía disculpas, todo junto».