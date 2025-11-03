'La isla de las tentaciones 9': lista completa de parejas y tentadores del programa de Telecinco

Apenas ocho meses después de que terminara su última edición y aún con el fenómeno Montoya muy presente, 'La isla de las tentaciones' vuelve a Telecinco. Mediaset anunció la vuelta de su formato 'estrella' de forma inesperada, ya que estaba previsto ... que se estrenara a inicios de 2026.

De esta forma, la novena edición del formato producido por Cuarzo Producciones y presentado por Sandra Barneda arrancará este lunes 3 de noviembre en Telecinco y Mediaset Infinity. La cadena emitirá una triple entrega semanal, con emisión también los martes y los miércoles.

Barneda ha definido la nueva edición de «delirante». «Desde el minuto uno me daba la sensación de que vivían otra realidad. Hay mucho humor, es tan delirante que del drama, te ríes», ha asegurado la presentadora, que ha adelantado que este año «me enfado y mucho. Me salto el guion a un nivel que no lo he hecho nunca».

Cinco parejas volverán a embarcarse en la mayor prueba de amor de sus vidas. Dispuestas a superar todos los obstáculos y no caer en la tentación, deberán convivir en las villas con un grupo de solteros y solteras dispuestos a ponerlos a prueba.

Para que no te pierdas nada, te contamos quiénes son las cinco parejas y los tentadores y tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9'.

Parejas de 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones 9' cuenta con cinco parejas. Cada una se encuentra en un punto diferente de la relación. Sin embargo, a todas les une cierta desconfianza hacia su novio o novia. Por ello, acuden a este programa con el objetivo de ponerse a prueba y confirmar que están hechos el uno para el otro.

1 Rodrigo y Helena

Rodrigo (26) y Helena (26) son de Madrid y llevan juntos un año. Él es muy celoso y comenzó a conocer a Helena cuando aún seguía con su ex. Ambos definen su relación como «un caos». Su objetivo en 'La isla de las tentaciones' es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado.

2 Gilbert y Claudia

Gilbert (24) y Claudia (23) vienen de Mallorca y llevan juntos un año y medio. Al mes de comenzar su relación, se fueron a vivir juntos. Medio año después, adoptaron a su perrita Chloé. Ella se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, a la que le encanta gustar, lo que genera dudas en su novio. Él, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de su novia. Su objetivo en el programa es llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro.

3 Lorenzo y Nieves

Lorenzo (30) y Nieves (22) son de Almería y llevan un año y diez meses de relación. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella siente que necesita vivir experiencias. Además, él es muy celoso. Ambos tienen claro que quieren pasar la vida juntos, pero se presentan a 'La isla de las tentaciones' para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.

4 Juampi y Sandra

Juanpi (28) y Sandra (23) llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. A él le encanta gustar y, según dice, tiene dos personalidades: la de un Juanpi 'bueno' y otro 'malo', que ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en su novia actual. Llegan al programa para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a su pareja.

5 Darío y Almudena

Darío (25) y Almudena (26) son de Málaga y forman la relación más longeva de esta edición, ya que llevan juntos 11 años. Comenzaron su noviazgo siendo adolescentes, por lo que sienten que no pudieron disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa. Ella confiesa ser muy celosa y muy dependiente de su novio. Esperan que 'La isla de las tentaciones' sea la prueba definitiva para planear su boda y formar por fin una familia.

Tentadores y tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9'

En 'La isla de las tentaciones 9' hay ocho solteros y ocho solteras dispuestas a darlo todo para poner a prueba el amor de las cinco parejas. Los chicos se irán a la villa de las novias, mientras que las chicas convivirán con los novios en otra impresionante mansión.

Tentadores de 'La isla de las tentaciones 9' Aitor (28 años, Barcelona). Administrativo.

Andrea Calush (26 años, Italia). Monitor de ocio y tiempo libre.

Andrea (33 años, Italia). Empresario.

Borja (27 años, Tenerife). Coach biomecánico.

Dairon (25 años, Benidorm, Alicante). Cantante.

Iñaki (32 años, Barcelona). Empresario.

Juanjo (22 años, Alicante). Opositor de policía.

Melchor (22 años, Valencia). Trabajador de una empresa de eficiencia energética.

Tentadoras de 'La isla de las tentaciones 9' Alba (20 años, Málaga). Profesora de baile.

Cristina (23 años, Las Palmas de Gran Canaria). Auxiliar de enfermería.

Estefanía (28 años, Cartagena). Azafata de vuelo.

Mara (21 años, Alicante). Oposita para policía.

Noelia (26 años, Ronda, Málaga). Sector comercial.

Olatz (27 años, San Sebastián). Nutricionista.

Soraya (22 años, Madrid). Administrativa.

Vita (23 años, Girona). Estudiante de Administración y Finanzas.

A los ocho tentadores y tentadoras se sumarán, en unos días, varios tentadores VIP que ya pasaron por 'La isla de las tentaciones' y vuelven al programa para poner a prueba a las cinco parejas.