Ana Rosa Quintana se pronuncia sin filtros sobre el futuro de Zapatero: «Pues, van a salir muchas cosas»

Que Ana Rosa Quintana no tiene filtros es algo que toda la audiencia sabe a pie de juntillas y que este lunes ha vuelto a demostrar ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) en donde ha sido contundente no solo ... con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; o con el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, sino también con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del que ha vaticinado un complicado escenario en el futuro.

'El programa de Ana Rosa' comenzaba con la presentadora pronunciándose ante la carta de renuncia de Álvaro García Ortiz. «Bueno. «Vamos a ir con la súper noticia pero antes, nos sorprendía ya esta mañana esa carta al ministro de Justicia, deja su cargo el fiscal general. Supongo que estará pensando: 'lo tendría haber dejado al principio y me habría evitado un sufrimiento innecesario'», señalaba Ana Rosa Quintana que añadía que de esta manera el fiscal se habría evitado «una agonía».

Tras charlar sobre García Ortiz, le tocó el turno a José Luis Ábalos, asunto que también criticó la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ante la insólita situación que podía vivir una vez más el país. «Y qué va a votar, ¿desde la cárcel?», se preguntaba Ana Rosa Quintana ante la hipótesis de que fuera condenado. «Pues, vamos a batir todos los récords, primera vez que un fiscal general es condenado y primera vez que un diputado en democracia está en prisión», criticaba la comunicadora del matinal de Telecinco que para terminar el 'repaso' del día puso en el centro de la diana a un expresidente del Gobierno.

«Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero, pues está un poco en perfil bajo pero sí que ha hecho unas declaraciones que ha dicho que el Ejecutivo de Sánchez es el responsable del mejor momento de la historia de España. Presume de relación con el presidente, con el que dice algún que otro café largo para tratar asuntos como la vivienda y la geo-estrategia... ¡Madre mía, el asesor!», clamaba con sorna Ana Rosa Quintana que tras un vídeo con la última hora de Zapatero se hacía eco de que Estados Unidos impulsaba la vía penal contra el exmandatario tras las últimas revelaciones de 'El pollo' Carvajal.

«Vamos a ver qué ocurre, peor es verdad que 'El pollo' Carvajal no para de largar y la situación que se está produciendo en Venezuela... Hoy ya la situación es crítica», señalaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que dejaba claro lo que pensaba de la última hora sobre Zapatero. «Yo no estoy diciendo que haya hecho nada, estoy diciendo que cuando caiga el régimen de Maduro, pues van a salir muchas cosas», sentenciaba Ana Rosa Quintana.