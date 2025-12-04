Dónde se podrá ver en televisión y online el Festival de Eurovisión 2026 en España tras la renuncia de RTVE

La decisión de RTVE de abandonar Eurovisión 2026, después de que la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), celebrada en Ginebra, confirmase la participación de Israel, ha provocado un cambio en el formato: por primera vez desde su debut, España no ... acudirá ni emitirá la final prevista para el 16 de mayo en Viena, y las semifinales del 12 y 14 de mayo del certamen.

El actual presidente de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), José Pablo López, ha denunciado por medio de las redes sociales un ambiente de falta de transparencia en la Asamblea: «Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado».

Dónde ver el Festival de Eurovisión 2026 en España en televisión y online

A día de hoy, la respuesta no está cerrada. La emisión del certamen suele estar reservada a las televisiones públicas de los países participantes, lo que complica que una cadena privada española pueda adquirir los derechos. Aun así, el enorme interés que genera Eurovisión en nuestro país hace que ninguna posibilidad esté completamente descartada.

Por ahora, RTVE ha sacado un comunicado en el que aseguran que no emitiran el último tramo del festival: «La salida del Festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.».

Los derechos televisivos siguen perteneciendo a la Corporación de Radio y Televisión Española, por lo que estos podrán ceder o vender estos derechos a cadenas privadas.

Otra opción pasa por recurrir a canales internacionales que sí cuenten con los derechos oficiales y que ofrezcan señales accesibles online, especialmente aquellos con presencia en Latinoamérica y que tradicionalmente facilitan su streaming en abierto.

Habrá que esperar las próximas semanas hasta que la UER concrete si permitirá alternativas oficiales para territorios no participante, o ver si RTVE saca algún comunicado haciendo oficial el cese o venta de estos derechos.