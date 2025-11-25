Suscríbete a
'El mismo', un corto contra la larga lacra del maltrato

Según datos del Observatorio de Salud de la Mujer, el 80% de las víctimas de violencia de género encuestadas ha pensado en el suicidio como única opción para salir de su situación. Por eso Cosmo estrena un nuevo corto para hablar de esta situación

La prostitución encubierta a través de los 'sugar daddies'

Mar, protagonista del corto de Cosmo 'El Mismo', presentado en el Festival internacional de cine de Almería
Mar, protagonista del corto de Cosmo 'El Mismo', presentado en el Festival internacional de cine de Almería

Clara Mollá Pagán

Almería

En ocasiones, para hablar de temas dolorosos, es necesario usar palabras o medios que hagan de paradoja porque hablar del suicidio es duro, y si además está relacionado con la violencia de género, aún más. Los estudios más recientes apuntan a que un 40% de ... las mujeres que se quitan la vida han sido víctimas de violencia de género, una realidad que algunos denominan suicidio machista. Según datos del Observatorio de Salud de la Mujer (Ministerio de Sanidad y Consumo) y del Informe de Salud y Género, el 80% de las víctimas de violencia de género encuestadas han pensado en el suicidio como única opción para salir de su situación y, de estas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos. Por eso, Cosmo busca concienciar a la sociedad sobre la gravedad de estas realidades a través de 'El mismo', su nuevo corto que estrena hoy a través de personajes construidos con plastilina con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

