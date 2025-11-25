'El mismo', un corto contra la larga lacra del maltrato

En ocasiones, para hablar de temas dolorosos, es necesario usar palabras o medios que hagan de paradoja porque hablar del suicidio es duro, y si además está relacionado con la violencia de género, aún más. Los estudios más recientes apuntan a que un 40% de ... las mujeres que se quitan la vida han sido víctimas de violencia de género, una realidad que algunos denominan suicidio machista. Según datos del Observatorio de Salud de la Mujer (Ministerio de Sanidad y Consumo) y del Informe de Salud y Género, el 80% de las víctimas de violencia de género encuestadas han pensado en el suicidio como única opción para salir de su situación y, de estas, un 65% había tenido uno o más intentos autolíticos. Por eso, Cosmo busca concienciar a la sociedad sobre la gravedad de estas realidades a través de 'El mismo', su nuevo corto que estrena hoy a través de personajes construidos con plastilina con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Dirigido por Virginia Curiá con la producción ejecutiva de Tomás Conde, este cortometraje de doce minutos plantea la historia de Mar y Álex, dos jóvenes a los que la vida les vuelve a juntar después de unos años. Lo que parece un reencuentro casual pronto se convierte en un ajuste de cuentas: Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya como si fuera un simple juego. Para él fue una broma de la juventud, para ella una agresión que marcó su vida con unas cicatrices que todavía lleva consigo.

«Elegimos este material precisamente porque para hablar de asuntos como la violencia de género y el suicidio era útil para no caer en el morbo. A veces, es necesario recurrir a cosas así para hablar de temas serios. Es importantísimo para conseguir esa comunicación y esa empatía con el espectador», comentaban los directores de Algarabía Animación, el estudio de animación gallego detrás del proyecto, durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Almería. Curiá y Conde se encargaron de diseñar y construir ambos monigotes para convertirlos en los protagonistas del cortometraje.

El guion llegó de manos de Inés Pintor y Pablo Santidrián. «Estábamos acostumbrados a trabajar con comedia, así que normalmente disfrutas el trabajo cuando ves que los personajes se lo pasan bien, pero en este caso fue distinto y lo hemos pasado mal», reconocía Curiá. El corto relata el sufrimiento que Mar, su protagonista, padeció tras la publicación de esa foto íntima, llegando a plantearse dejar este mundo. «Hay momentos muy complicados de narrar porque intentamos que, dentro de la dureza de lo que estamos viendo, tenga cierta sensibilidad», aseguró Curiá.

Virgina Curiá y Tomás Conde durante el proceso de creación de los personajes Cosmo

A lo largo del desarrollo del proyecto, tuvieron ambos la intención de respetar el personaje y el dolor que estaba pasando. «En las secuencias que tienen que ver con el suicidio y los mensajes que recibe, queríamos ser directos, no queríamos falsear nada, pero tampoco queríamos regocijarnos en ello», explicaron. Ambos querían algo «limpio», que cuando el espectador lo viera «se creyera el mensaje y encajara».

Un proyecto educativo

A pesar de la curiosidad que pueda generar este material para hacer el corto, ambos consideraban que el foco debe estar puesto en otros aspectos. «Queremos que el espectador olvide que esté viendo a unos personajes de plastilina, que no piense tanto en la técnica que utilizamos, sino que reflexione sobre lo que cuentan estos personajes», explicó Conde. El corto está creado a través de animación 'stop-motion'. El proceso fue arduo y denso. «De media hicimos unos siete segundos de animación cada día. Hemos estado tres meses rodando con ambos personajes», añadió. Este tipo de animación, reconocieron, es una oportunidad para demostrar que la animación no tiene por qué plantear únicamente temas infantiles. «Nos permite mostrar cosas que, quizá, con actores de carne y hueso, no podríamos», explicaron.

El objetivo que tiene Cosmo con estos cortos es concienciar sobre asuntos sociales que preocupan a todos. «Queremos abrir mentes y educar, además es un proyecto con el que no nos lucramos», reconocía Alberto Lafuente durante la presentación. Este es el décimo corto de concienciación social que estrena Cosmo. «La violencia hacia las mujeres tiene muchas caras y muchas de ellas invisibles y sordas. Con estos cortos queremos indagar en los miedos y en lo que pasa en la sociedad», confesaba.

Además, la idea de este proyecto es que no se quede en un simple estreno, sino que traspase barreras. «Queremos llevarlo a institutos para poner encima de la mesa estos asuntos y poder hablar con los adolescentes sobre temas en los que se pueden ver afectados», reconocían los productores. 'El mismo' se proyectará en centros educativos como parte del proyecto '365 días de respeto e igualdade' de la Junta de Galicia. El objetivo de esta propuesta es «abrir un espacio de debate entre los jóvenes para abordar temas tan relevantes como el intercambio de imágenes privadas y su difusión sin consentimiento, la autolesión o el 'sexting'». Esta actividad irá acompañada de una unidad didáctica dirigida al profesorado que servirá de guía para analizar la obra y fomentar la conversación entre el alumnado.