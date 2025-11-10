Suscribete a
Helena Macías, psicóloga: «'La isla de las tentaciones' es un experimento social, pero muestra la realidad que viven muchas parejas»

La sexóloga indica que, más allá de ser un espectáculo, el reality estrella de Telecinco tiene un impacto positivo, puesto que visibiliza ciertos problemas que están muy presentes en algunas relaciones

Sandra Barneda, decepcionada con Pablo Motos por sus palabras sobre 'La isla de las tentaciones': «Me dolió lo que dijo»

'La isla de las tentaciones 9': lista completa de parejas y tentadores del programa de Telecinco

Inés Romero

Inés Romero

'La isla de las tentaciones' es, sin duda, el programa estrella de Telecinco. Este mes de noviembre se ha estrenado la novena edición y, una vez más, el paraíso se convierte en el escenario de una batalla emocional.

Cinco parejas han ... viajado hasta República Dominicana para participar en el reality y poner a prueba su amor. Allí se enfrentarán a sus mayores miedos y, sobre todo, intentarán ser lo suficientemente fuertes para no caer en la tentación.

