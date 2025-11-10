Helena Macías, psicóloga: «'La isla de las tentaciones' es un experimento social, pero muestra la realidad que viven muchas parejas»

'La isla de las tentaciones' es, sin duda, el programa estrella de Telecinco. Este mes de noviembre se ha estrenado la novena edición y, una vez más, el paraíso se convierte en el escenario de una batalla emocional.

Cinco parejas han ... viajado hasta República Dominicana para participar en el reality y poner a prueba su amor. Allí se enfrentarán a sus mayores miedos y, sobre todo, intentarán ser lo suficientemente fuertes para no caer en la tentación.

A pesar de los buenos datos de audiencia que logra cada temporada este formato, lo cierto es que no todos lo ven con buenos ojos. Y es que hay quienes consideran que se normalizan ciertos comportamientos, como serle infiel a la persona con la que se está. Pero, ¿qué opinan los expertos sobre el espacio de Mediaset?

Helena Macías Herrera, psicóloga y sexóloga, ha indicado en una charla con ABC que 'La isla de las tentaciones' tiene un lado positivo.

Helena Macías explica a ABC que 'La isla de las tentaciones' puede tener su lado positivo. «Aunque ya sabemos todos que hay muchas cosas guionizadas o pactadas, creo que refleja la realidad de las parejas», sostiene.

En este sentido, la psicóloga considera que hay diversos comportamientos que, a través de este programa de televisión, se visibilizan. «Por ejemplo, cuando se separan y se ve esa dependencia emocional, algunas dinámicas que son disfuncionales, la comunicación no efectiva y los tipos de apego», añade.

'La isla de las tentaciones' desmiente mitos del amor romántico, según la psicóloga

Helena Macías considera que 'La isla de las tentaciones' desmiente varios mitos del amor romántico. En primer lugar, habla sobre la afirmación de que si tienes novio o novia, no te puede atraer otra persona. La sexóloga aclara que la clave de esto es que, a pesar de esa conexión, sigas eligiendo a quien tienes al lado. «Además, si pasa de lo físico a algo más emocional, puede ser un punto de inflexión, ya que es posible que se estén tapando carencias en la relación y el hecho de que se desarrollen ciertos sentimientos te puede hacer consciente de ello», comenta.

Otra creencia que existe es que el amor todo lo puede. No obstante, Macías asegura que en 'La isla de las tentaciones' se puede comprobar que es algo falso. «Varias parejas se han querido mucho e, independientemente del cariño y de no haber habido infidelidades, no han seguido adelante», sostiene.

«A parte de ese amor, es importante tener unos objetivos comunes, proyectos futuros viables y una base sólida creada a partir de honestidad, confianza y conversaciones incómodas» Helena Macías Psicóloga y sexóloga

La psicóloga considera que hacen falta muchos otros ingredientes para que un enlace afectivo funcione. «Es importante que tengan unos objetivos comunes, proyectos futuros viables, una base sólida creada a partir de honestidad, confianza y conversaciones incómodas», subraya.

La experta considera que el amor no son flores ni un arcoíris. «Los problemas se deben afrontar como un equipo, tratando juntos cualquier tipo de adversidad que pueda venir», declara a este diario.

«Aunque 'La isla de las tentaciones' es, bajo mi punto de vista, un experimento social, es fiel a la realidad que viven hoy muchas parejas. Al darle visibilidad en la televisión, de una manera pública y sujeto a críticas, puede ayudar a las parejas a pedir ayuda si se ven identificadas con algunos comportamientos», concluye Macías.