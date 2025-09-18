Un exconcursante de Supervivientes revela si es verdad que les dan comida detrás de cámaras en la isla: «Lo voy a dejar claro»

Telecinco sigue exprimiendo el formato 'Supervivientes' y está emitiendo una nueva edición de su versión 'All Stars' con antiguos concursantes que destacaron por su fuerza. En la actualidad la cadena emite semanalmente resúmenes diarios, además de tres galas en directo desde Honduras y las pruebas para ser líderes o conseguir recompensas son los momentos más esperados.

Con todo, 'Supervivientes' va mucho más allá de esto y acaba dejando momentos para el recuerdo del esfuerzo por hacer fuego o pescar, por ejemplo, y también la múltiples rencillas que aparecen en la convivencia en situaciones extremas. Además, el programa no queda exento de polémicas, como si hay tratos de favor o las inacabables dudas de si los concursantes están realmente en condiciones tan críticas.

Precisamente las cuestiones relacionadas con la comida copan muchos comentarios, tanto por si las pruebas de recompensa de comida son insanas como, sobre todo, por el rumor de que existe que fuera de las cámaras se ayuda a los concursantes. Ahora, Almácor, cantante que estuvo en la última edición del concurso, ha subido un vídeo en su TikTok con «mentiras y verdades de Supervivientes» y ha sido tajante con la cuestión de la comida. La publicación supera las 130.000 visualizaciones.

«Latas ruina»

«Me llegan muchísimas preguntas sobre cómo es el programa realmente», comenta el joven de 28 años, que añade, antes de ir al grano con la cuestión, que «lo que voy a dejar claro es que todo lo que digo es desde mi punto de vista en mi edición» y que «no sé ahora mismo cómo estará la cosa». Dicho esto, Almácor es contundente: «no nos dan absolutamente nada de comida».

Así, remarca que todo lo que comen es lo que los espectadores ven cuando están viendo el programa. «Son 20 gramos de arroz al día y luego hay unas latas en función de si ganas o si pierdes las pruebas en equipo», desgrana el artista alicantino. Él mismo recuerda que su equipo perdía prácticamente todas las pruebas y tenían «las latas ruina».

Por otro lado, Almácor responde a un vídeo que circuló de su edición en que parecía que había un móvil en la playa. «Sinceramente, lo dudo muchísimo sobre todo porque nosotros ya estando en Madrid nos quitaron el móvil», rememora. Como comenta, a él le requisaron también un juego de mesa, el libro de 'El último superviviente' («que no me lo pude leer») y toda la saga de Harry Potter.

«La incomunicación fue absoluta», sentencia el joven para acabar el vídeo, que ha tenido múltiples comentarios. Allí confirma que firman un contrato de confidencialidad, en la que se comprometen a «no decir que estás en el proceso de selección ni decir que has entrado antes de que se anuncie entre otras cosas».

A pesar de sus explicaciones, varios usuarios le espetan que miente y que sí tienen alimentos de escondidas. «Es un reality, no sale todo lo que pasa, ni todas las tramas», comenta en alusión a que igual hay perfiles que hacen un personaje y son poco sinceros. Con todo, se reafirma en que no miente con el tema de la comida y reitera que «se pasa mal y nos tienen allí sin comida ni comunicación externa».