Jorge Javier Vázquez paraliza 'Supervivientes' con su sonoro 'dardo' a Ana Rosa Quintana: «Ya verás cuando se entere»

La segunda edición de 'Supervivientes All Star' (Telecinco) sigue adelante a pesar de las manifestaciones garífunas que durante los primeros días pusieron en serios problemas la emisión del 'reality' de la cadena de Mediaset. Así, con Kike Calleja como primer expulsado, el concurso tenía este martes por delante conocer quién era el primer salvado de la segunda ronda de nominaciones. Un intenso programa que, además, vio como Jorge Javier Vázquez lanzaba un inesperado y sonoro 'dardo' envenenado a Ana Rosa Quintana durante la gala.

'Supervivientes: Tierra de nadie' ofrecía a los telespectadores una de las últimas trifulcas que habían tenido lugar en Honduras. Noel Bayarri y Adara Molinero eran los protagonistas del rifirrafe que retransmitían las cámaras de Telecinco.

«Conflictivo serás tú que te pasas todo el día buscándome. Confirmas que me buscas», le soltaba la concursante a su compañero de 'reality' que se defendía. «No, que digo cualquier cosa y tú creas el conflicto», le rebatía, mientras Adara volvía a la carga. «No, es que no me tienes que decir nada», le espetaba la 'superviviente'. Una frase que llevó a Noel a 'dispararle' a la concursante de 'Supervivientes'. «No se le puede decir nada a la reina de Telecinco», afirmaba Bayarri ante las cámaras del programa.

El comentario no pasó desapercibido para Jorge Javier Vázquez que seguía atento desde el plató de 'Supervivientes' en Madrid la bronca de los dos concursantes y decidió intervenir, aunque dejando un apunte lleno de sarcasmo. «Cuando se entere Ana Rosa de que has llamado a Adara la reina de Telecinco… te vas a enterar. Ya verás tú», manifestaba a modo de 'dardo' envenenado el presentador del 'reality' de Telecinco a la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' y rostro icónico de la cadena de Mediaset.