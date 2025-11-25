Suscríbete a
parrillada mixta

La mano izquierda

El sanchismo no solo consiste en una forma de entender y transmitir la vida pública, sino en una manera de ser y de estar

XLI Fiesta del Lawfare, memorial Marta Ferrusola

Tindaya-Chillida, Cuelgamuros-Sánchez

Jesús Lillo

Jesús Lillo

De verdad que le entran a uno ganas de empadronarse en un pueblo de Andalucía para poder votar cuando toque al bueno de Antonio Maíllo, candidato a la Junta por una de esas coaliciones que monta y desmonta la izquierda situada a la izquierda ... del PSOE para hacerse la interesante. Al pobre Maíllo lo trató como un trapo Javier Ruiz, ensoberbecido manijero de un popular magazín sanchista. Invitado al programa y en lista de espera, hasta que le dieron bola y cuartelillo, lo habitual en unos programas en los que la gente hace cola, el coordinador general de Izquierda Unida tuvo la osadía de quejarse en directo del trato dispensado por el predicador mañanero, que por lo visto lo había convocado para que hablara de un proyecto, Por Andalucía, que ni por asomo ni por el forro. La humildad de Maíllo, cortés en su razonado y razonable lamento victimista, contrasta con la chulería de Ruiz, empeñado en demostrar ante las cámaras que el sanchismo no solo consiste en una forma de entender y transmitir la vida pública, sino en una manera de ser y de estar.

