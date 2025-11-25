De verdad que le entran a uno ganas de empadronarse en un pueblo de Andalucía para poder votar cuando toque al bueno de Antonio Maíllo, candidato a la Junta por una de esas coaliciones que monta y desmonta la izquierda situada a la izquierda ... del PSOE para hacerse la interesante. Al pobre Maíllo lo trató como un trapo Javier Ruiz, ensoberbecido manijero de un popular magazín sanchista. Invitado al programa y en lista de espera, hasta que le dieron bola y cuartelillo, lo habitual en unos programas en los que la gente hace cola, el coordinador general de Izquierda Unida tuvo la osadía de quejarse en directo del trato dispensado por el predicador mañanero, que por lo visto lo había convocado para que hablara de un proyecto, Por Andalucía, que ni por asomo ni por el forro. La humildad de Maíllo, cortés en su razonado y razonable lamento victimista, contrasta con la chulería de Ruiz, empeñado en demostrar ante las cámaras que el sanchismo no solo consiste en una forma de entender y transmitir la vida pública, sino en una manera de ser y de estar.

Monumento al matonismo, la escena del pasado lunes representa una atinada inversión –cambio de papeles o pérdida de los mismos– del episodio protagonizado en 1993 por Paco Umbral y Mercedes Milá, también en TVE e igualmente en directo. En aquella ocasión fue el autor de 'La década roja' –libro que precisamente acudió a promocionar a los estudios de la emisora pública– quien exhibió su insolencia y hizo gala de su superioridad moral y mediática; frente a él, hecho una hidra, monologuista de su endiosamiento, estaba la presentadora, bien conocida por su carácter, pero que aquella noche decidió darle con mano izquierda hilo a la cometa de la altivez. «Esto es un engaño, como toda la televisión, que es putrefacta», bramaba Umbral. «Os pagan muy bien en televisión», seguía el escritor, basilisco del que Milá supo sacar lo mejor y lo peor en una escena irrepetible. Algo muy grave y muy grande ha debido de pasar en el mundo del periodismo, o del entretenimiento, tanto da, para que los profesionales intercambien y pierdan los papeles con la grosería que el pasado lunes se pudo ver en TVE, brazo televisivo de un sanchismo que ha sacrificado la mano izquierda y la compostura, hasta jactarse de la hermosura de sus muñones, o extremidades Ruiz, anatomía forense.

