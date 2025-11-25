El 'deja vu' de la política andaluza

En política los cargos suelen cambiar con el paso de los años. Lo mismo que unas veces se está en el gobierno y otras en la oposición (en función de las votaciones) también se está unas veces en la esfera autonómica, otras en la nacional ... y otras en la local. Y también entran en juego en muchas ocasiones las circunstancias personales del personaje que hacen que esté en uno u otro foro.

Es el caso de dos viejas caras conocidas de la política andaluz que se habían marchado a otros foros y ahora reaparecen de nuevo en el escenario andaluz. Son dos pesos pesados, un hombre y una mujer, que ya conocen la política autonómica, que abandonaron por diferentes circunstancias y que volverán a ese ámbito ya que serán candidato en las próximas elecciones andaluzas que, si no hay adelanto, tendrán lugar en la primavera de 2026, con toda probabilidad en el mes de junio. Se trata de dos candidatos de la izquierda, Antonio Maíllo y María Jesús Montero.

Se trata de una vuelta en la que probablemente ha influido también el hecho de que no haya relevo generacional. O lo que es lo mismo, la izquierda parece no haber encontrado sabia nueva que le permita elegir a sus candidatos a la Junta de Andalucía.

Todo indica que, entre los actuales parlamentarios no había opciones de donde escoger, o al menos no se lo parecía a las formaciones de izquierda. Por eso se ven obligados a recurrir a nombres del pasado a los que presentan de nuevo como cabezas de cartel para enfrentarse a Juanma Moreno, cuyo liderazgo sigue siendo indiscutible. Por ello tienen que recurrir a los viejos conocidos antes que dar paso a una generación nueva.

Entre esos veteranos que vuelven está Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, volverá a la primera plana en las próximas semanas ya que será el cabeza de lista de Por Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. El anuncio lo hizo hace sólo unos días en Sevilla y supondrá su retorno a la política autonómica en la que volverá a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

No será su primera vez ya que Maíllo (Lucena, 1966) conoce perfectamente el Parlamento andaluz donde, además de ser cabeza de cartel ha sido también diputado autonómico. Profesor de vocación, el político se licenció en Filología clásica por la Universidad de Sevilla y tras ello se ha dedicado durante muchos años a la docencia.

La docencia

De hecho en el currículo de Maíllo destaca su paso por sendos institutos de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y también por Aracena (Huelva). En esta última localidad, se hizo cargo durante varios años de la dirección del instituto San Blas, desde donde se encargó de la adaptación curricular de la asignatura de Latín a la Ley Orgánica de Educación para toda Andalucía.

Luego, tras pasar por la política municipal como concejal del Partido Comunista en Aracena, dio el salto a la esfera autonómica. Primero fue senador por Huelva desde el año 2011 y luego, a partir de junio de 2012, tras el acuerdo de gobierno en Andalucía entre el PSOE en Andalucía e IULV-CA, fue nombrado director general de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.

Posteriormente sería en junio de 2013 cuando Maíllo tomaría las riendas de Izquierda Unida en Andalucía y sería designado candidato de esta formación a la Junta de Andalucía en el año 2015. Fue, por tanto, portavoz parlamentario de esta formación desde ese año y estuvo presente en las comisiones de Presidencia y Administración Local, de Educación, de Desarrollo Estatutario y en la Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el DPA y Peticiones.

Su paso por el Parlamento andaluz fue, por tanto fructífero, en una etapa en la que el PSOE estaba bajo el mando de Susana Díaz (entonces presidenta de la Junta), y el PP en manos de un Juanma Moreno que aún estaba en la oposición pero al que luego también vería de presidente de la Junta de Andalucía. Y es que Maíllo, que volvería a ser candidato en las elecciones de 2018 en confluencia con Teresa Rodríguez bajo la marca Adelante Andalucía, sólo permaneció en las Cinco Llagas hasta junio de 2019, fecha en la que decidió dar un paso atrás, dejar la política y volver a la docencia.

En su retirada también influyó el cáncer que padeció y que le obligó a estar un tiempo retirado recibiendo tratamiento de quimioterapia. Luego Maíllo en mayo de 2024 volvería a la esfera nacional tras la dimisión de Alberto Garzón convirtiéndose en coordinador federal de Izquierda Unida. Ahora su vuelta a Andalucía supondrá el reencuentro con la política autonómica, una materia en la que no es novato.

De hecho Maíllo conoce bien los temas que tendrá que abordar en su nueva etapa. La sanidad, la educación o la financiación autonómica son asuntos que no serán nuevos para él. Como tampoco lo serán los contrincantes a los que deba enfrentarse. Ya coincidió con el actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Candidata

Pero también lo hizo con otra de las candidatas, la socialista, María Jesús Montero, que entonces era miembro del Gobierno andaluz. La vicepresidenta y ministra de Hacienda es la que protagonizará el otro gran retorno de las próximas elecciones autonómicas.

Montero dio el salto a Madrid solo unos meses antes de que los socialistas perdieran la Junta de Andalucía tras casis treinta años de sucesivos gobiernos. En junio de 2018 Montero (Sevilla, 1966) se marchó con Pedro Sánchez a Madrid para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda. Sólo unos meses antes de la debacle que sacaría a los socialistas del palacio de San Telmo.

Aquella marcha suponía el cierre de una amplia trayectoria política en la Junta de Andalucía, en la que había formado parte del Gobierno de forma ininterrumpida desde el año 2004. Montero, médico de formación, pasó por las consejerías de Salud y posteriormente de Hacienda y fue consejera con todos los presidentes socialistas. Lo fue con Manuel Chaves, con José Antonio Griñán y finalmente con Susana Díaz.

Ahora vuelve a la escena autonómica ya que Pedro Sánchez la designó secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía. Montero, que lleva ya varios meses haciendo excursiones de fin de semana a Andalucía, tendrá que dejar en los próximos meses el Ministerio para centrarse en la política autonómica.

Dicen quienes la conocen que llega obligada al encargo ya que la política nacional parece entusiasmarle más y consciente de que las opciones de hacerse con el cargo de presidenta de la Junta de Andalucía no son nada esperanzadoras. Aún así tendrá que volver al Parlamento andaluz a la política autonómica y a hablar de asuntos que ya ha tratado.

La sanidad, la educación o la financiación autonómica serán seguramente los asuntos que deba abordar de nuevo. Y en Las Cinco Llagas se producirá una especie de 'deja vu'.