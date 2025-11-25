Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

El 'deja vu' de la política andaluza

La vuelta de Antonio Maíllo y María Jesús Montero supone el retorno de dos pesos pesados al Parlamento andaluz

Antonio Maíllo será el candidato de 'Por Andalucía' a las elecciones autonómicas de 2026

Antonio Maíllo
Antonio Maíllo ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En política los cargos suelen cambiar con el paso de los años. Lo mismo que unas veces se está en el gobierno y otras en la oposición (en función de las votaciones) también se está unas veces en la esfera autonómica, otras en la nacional ... y otras en la local. Y también entran en juego en muchas ocasiones las circunstancias personales del personaje que hacen que esté en uno u otro foro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app