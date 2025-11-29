Cuándo se estrena el resto de capítulos de la última temporada de Stranger Things: fecha en la que están disponibles en la plataforma

La llegada de 'Stranger Things' a Netflix en 2016 supuso un antes y un después para la plataforma. Su estreno revolucionó la manera de ver las series, ya que fue de las primeras que emitieron la temporada completa de golpe, permitiendo a los ... espectadores verla de manera continuada y sin esperas.

Trayendo una estética que devolvió la nostalgia de los años 80 y mezclando suspense, ciencia ficción y algo de terror, la serie consiguió conectar con un amplio público y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix, siendo para muchos una de sus series más míticas de la plataforma, creando un fenómeno mundial.

Con el tiempo, las historias de Once, Will, Dustin, Mike, Lucas Max y compañía entre Hawkins y el Upside Down se ganaron el corazón y de los fans, generando una gran expectación para cada nueva temporada que se ha ido estrenando.

A pesar de su éxito, la espera para saber el desenlace se hecho algo larga para sus miles de seguidores y esta quinta y última temporada llega casi diez años después de su debut y tras más de tres años desde que se emitiera la anterior. Con trailer y adelantos publicados por Netflix y promocionados por el equipo de la serie, los capítulos finales están a punto de ver la luz.

Fechas de estreno de la última temporada de 'Stranger Things'

Concretamente, Netflix confirmó que la última temporada de 'Stranger Things' se va a estrenar dividida en tres entregas, algo con lo que buscan prolongar el impacto y la expectación. En España, la primera tanda de cuatro episodios está disponible a partir del 27 de noviembre, jueves, a las 2:00 de la madrugada. La segunda parte, con tres episodios, llegará el 26 de diciembre a la misma hora, y un último episodio final se va a estrenar el 1 de enero de 2026, también a partir de las 2:00 de la madrugada.

Fechas de estreno de los capítulos de la última temporada de 'Stranger Things' Primera entrega: Volumen uno: 27 de noviembre a las 2:00, hora peninsular

Segunda entrega: Volumen dos: 26 de diciembre a las 2:00, hora peninsular

Tercera entrega: El episodio final: 1 de enero a las 2:00, hora peninsular

La fecha y hora de estreno confirmada para la temporada 5 de 'Stranger Things' depende del lugar del mundo en el que se emita, ya que, según anunció Netflix, el primer capítulo de la última temporada se estrena el 26 de noviembre, pero esto será en Estados Unidos y algunos países más. Sin embargo, al ser un estreno mundial simultáneo, para España, hay cierta diferencia, siendo la hora elegida las 2 de la madrugada del 27 de noviembre.

Al fin… podemos empezar. Ya puedes ver el tráiler de la esperadísima temporada FINAL de #StrangerThings



Volumen 1: 27 de noviembre a las 2:00 (hora peninsular)*

Volumen 2: 26 de diciembre a las 2:00 (hora peninsular)*

El episodio final: 1 de enero a las 2:00 (hora peninsular)*… pic.twitter.com/6Ri6VrLlzW — Netflix España (@NetflixES) October 30, 2025

Como en anteriores temporadas, la ficción estará dirigida por sus creadores, los hermanos Duffer, pero también habrá capítulos que estarán a cargo de otros directores como Frank Darabont o Shawn Levy. Además, cabe señalar que la duración que se ha indicado para los primeros cuatro capítulos es de una hora aproximadamente, está por confirmar cuánto durarán los de las siguientes entregas.