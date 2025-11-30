La serie basada en la novela de Sónsoles Ónega ganadora del Premio Planeta se estrena hoy: dónde ver 'Las hijas de la criada'

Sonsoles Ónega es una de las presentadoras de televisión más populares de nuestro país. Sin embargo, más allá de su faceta como comunicadora, la periodista madrileña también ha sabido labrarse una sólida carrera como escritora.

Ónega publicó su primera novela en 2005: 'Calle ... Habana, esquina Obispo'. Después llegarían otros libros como 'Después del amor' o 'Mil besos prohibidos'. Sin embargo, fue su última obra la que le otorgó una de las mayores distinciones de la literatura de nuestro país: el Premio Planeta.

'Las hijas de la criada' se hizo con el Premio Planeta 2023, dotado de un millón de euros. Una distinción que, en su momento, estuvo rodeada de cierta controversia, ya que Sonsoles Ónega acababa de fichar por Antena 3, que pertenece al mismo grupo de la editorial.

En cualquier caso, 'Las hijas de la criada' se convirtió en el fenómeno literario del año, con 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias vendidas. Un éxito que no pasó por alto Atresmedia que, a mediados de 2024, anunció que produciría la serie basada en la novela. La ficción se estrena hoy, precisamente el mismo día en el que cumple años su autora.

Una historia de venganza y poder protagonizada por Verónica Sánchez

Con 'Las hijas de la criada', Sonsoles Ónega sumerge al lector en un apasionante relato histórico repleto de intrigas, deslealtad y pasiones ocultas. Ambientada en la Galicia del siglo XX, se sitúa en 1900, cuando nacen Clara y Catalina, dos hermanas que son intercambiadas al nacer.

Doña Inés, matriarca de la familia Valdés y fiel esposa de don Gustavo, deberá sobrevivir al desamor, al dolor del abandono y a las luchas de poder hasta convertir a su verdadera hija en heredera de todo un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

La serie está protagonizada por Verónica Sánchez, en el papel de doña Inés, Alain Hernández como Gustavo Valdés y Carlota Baró como Renata. El elenco principal lo completan Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández y Fede Pérez, entre otros.

La serie está producida por Buendía Estudios, con la participación de Atresmedia, y está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah. En cuanto al guion, lo firman Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez, quienes se han encargado de adaptar la exitosa novela de Sonsoles Ónega.

«Ha sido un viaje apasionante convertir los personajes de papel en personajes de carne y hueso», aseguró la escritora sobre la producción de la serie, en la que, adelantó, conviven «historias fascinantes de mujeres poderosas y valientes, que sobreviven en un mundo no muy fácil para ellas».

Dónde ver la serie de 'Las hijas de la criada'

'Las hijas de la criada' estará disponible desde este domingo, 30 de noviembre, en Atresplayer, el servicio streaming de Atresmedia. Posteriormente, la serie llegará al prime time de Antena 3, aunque se desconoce todavía la fecha.

La serie, basada en la exitosa novela de Sonsoles Ónega, está compuesta por un total de 8 episodios de 50 minutos cada uno. El rodaje de la ficción se produjo en la primera mitad de 2025 en Galicia, Madrid y Canarias.