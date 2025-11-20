Quién es quién en 'Anatomía de un instante': estos son los actores y personajes reales de la nueva serie de Movistar Plus+ sobre el 23-F

Movistar Plus+ está este jueves de estreno. Y no cualquier estreno. La plataforma lanza hoy una de sus grandes apuestas del año: 'Anatomía de un instante'. Una serie de solo cuatro episodios dirigida por el ganador de tres Goyas Alberto Rodríguez (' ... La isla mínima').

'Anatomía de un instante' adapta a la pantalla el libro homónimo de Javier Cercas sobre el 23-F. Publicado en 2009, la novela es un éxito en ventas y está considerada una de las obras más importantes de la literatura española de nuestra época.

«Un amigo que me dijo que era 'la mejor novela que había escrito Cercas'. Sabiendo que no era una novela, me llamó la atención. Lo leí y me enganchó esa reconstrucción, esa ficción, ese viaje emocional que promueve Cercas a través de un libro en el que está hablando de tres personas que casi son tres construcciones. Y me convenció», aseguró Alberto Rodríguez en una entrevista con ABC, donde admitió que en un inicio no quiso hacer una serie sobre el 23-F.

La serie, que parte del intento de golpe de Estado, se centra en la figura de los únicos tres hombres que se mantuvieron sentados en el intento de golpe de Estado mientras el resto se agachaba para intentar ponerse a salvo: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado, calificados por Cercas como «los tres traidores» por traicionar sus lealtades pasadas para salvar la democracia.

Con 'Anatomía de un instante', su director pretende llegar a un público «joven o no tan joven» que «no tiene tan claro quién era Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado». «Me daría por contento si la gente ve la serie y encuentra algo nuevo. Incluso le incita al debate», aseguró.

Quién es quién en 'Anatomía de un instante': actores y personajes reales

La ficción cuenta con un elenco estelar que encabezan Álvaro Morte, Manolo Solo y Eduard Fernández. Participan también David Lorente, Juanma Navas, Óscar de la Fuente, Miki Esperabé y Samuel López, entre otros.

A continuación, te contamos quién es quién en 'Anatomía de un instante', la nueva serie de Movistar Plus+:

1 Adolfo Suárez Interpretado por Álvaro Morte

Álvaro Morte ('La casa de papel') interpreta al expresidente del Gobierno y una de las figuras más importantes de la Transición: Adolfo Suárez. Tras la muerte de Franco, el Rey Juan Carlos le nombró presidente del Gobierno. Fundador y líder de la Unión de Centro Democrático (UCD), el día en el que el Congreso elegía a su sucesor se produjo el intento de golpe de Estado.

«He descubierto un tipo del que todos tenemos esa imagen de carismático, arrollador, embaucador, seductor, el político perfecto… y del que luego descubres que hizo unas cosas muy bien y otras mal, pero eso también le da profundidad y humanidad», aseguró Morte a ABC sobre interpretar a Suárez.

2 Manuel Gutiérrez Mellado Interpretado por Manolo Solo

Manolo Solo ('El buen patrón') encarna a Manuel Gutiérrez Mellado, quien, tras una larga carrera en el Ejército marcada por su participación en la Guerra Civil en el bando sublevado, fue nombrado por Suárez en 1976 vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa y general del Ejército.

Desempeñó un papel clave en el desmantelamiento del régimen que ayudó a instaurar. Y es que Suárez le encomendó la difícil tarea de democratizar el Ejército y someterlo al poder civil, lo que le llevó a ser repudiado por sus propios compañeros, que lo tildaron de traidor. Fue el único que se levantó para enfrentarse a los golpistas cuando Antonio Tejero irrumpió en el Congreso.

3 Santiago Carrillo Interpretado por Eduard Fernández

Eduard Fernández ('Marco') se pone en la piel de Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. Tras décadas de exilio en Francia, regresó clandestinamente a España después de la muerte de Franco y asumió un papel decisivo en la Transición. Presionó a Suárez hasta conseguir reunirse con él y lograr la legalización del PCE. Fue elegido diputado hasta en tres ocasiones: 1977, 1979 y 1982. Tras ser derrotado dimitió, aunque continuó como portavoz parlamentario durante tres años más.

4 Antonio Tejero Interpretado por David Lorente

David Lorente ('No me gusta conducir') interpreta al teniente coronel de la Guardia Civil y cabecilla del intento de golpe de Estado del 23-F Antonio Tejero, quien irrumpió en el Congreso de los Diputados junto a un grupo de agentes armados, con el objetivo de frenar el proceso democrático. Defensor acérrimo del franquismo, rechazaba la evolución del sistema político tras la Transición.

Tejero fue arrestado y condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque obtuvo la libertad condicional en 1996 tras cumplir más de la mitad de la pena. Después de su salida, se mantuvo apartado de la vida pública y sin influencia política.

5 Alfonso Armada Interpretado por Juanma Navas

Juanma Navas ('La Favorita 1922') es el encargado de encarnar a Alfonso Armada, quien llegó a ser segundo jefe del Estado Mayor de Ejército y secretario general de la Casa del Rey durante 17 años. Participó en la Guerra Civil en el bando franquista y se alistó en la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial.

Su estrecha relación con Juan Carlos I le permitió moverse en los círculos de poder. Emprendió una campaña contra Suárez para expulsarlo del Congreso y crear un gobierno de concentración que se tradujo en el golpe de Estado del 23-F. Condenado a 30 años de prisión, fue indultado en 1988 por razones de salud.

6 Jaime Milans del Bosch Interpretado por Óscar de la Fuente

Óscar de la Fuente ('El buen patrón') interpreta a Jaime Milans del Bosch, Teniente General y Capitán General de la III Región Militar, con sede en Valencia. Participó en la Guerra Civil en el bando sublevado y desarrolló una carrera militar en el régimen franquista, convirtiéndose en una de las figuras más conservadoras dentro de las Fuerzas Armadas.

Su pensamiento ultraconservador y su rechazo a la Transición lo llevaron a enfrentarse con el Gobierno y, de forma personal, con Gutiérrez Mellado. Fue uno de los principales actores del golpe del 23-F, ordenando la salida de los tanques en Valencia. Por ello, fue condenado a 30 años de prisión, aunque obtuvo la libertad condicional en 1991.

7 Juan Carlos I Interpretado por Miki Esparbé

Miki Esparbé ('Perdiendo el norte') tiene la gran responsabilidad de ponerse en la piel del Rey Juan Carlos I. De esta forma, el actor catalán deberá interpretar al monarca duranta la Transición y el golpe de Estado. El emérito fue una figura decisiva en el 23-F, ya que en aquel momento inició una extensa ronda de llamadas a todas las Regiones Militares dejando claro su total apoyo a la democracia y tratando de evitar una posible sublevación general.

Hacia la una de la madrugada del 24 de febrero, dirigió un discurso histórico a los españoles que acabó con el 23-F. «Confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente», aseguró un Juan Carlos I vestido con su uniforme de Capitán General de los Ejércitos.