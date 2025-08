Asignaturas pendientes: seis series para no repetir curso

Verano: esa época en la que unos descansan, José F. Peláez reniega de chanclas y pantalones cortos y muchos se enfrentan al terrible castigo de repasar lo que no aprobaron en junio para los exámenes de septiembre. Sí, soy de EGB, BUP y COU ... y las suspensas se recuperaban en septiembre, no en julio. Esas horas de estudio que llegan cuando el resto ya está en la playa. Pero para adecuarnos a Bolonia vamos a estudiar con apoyo audiovisual. Aquí va una tanda de series de 2024. Seis títulos, seis asignaturas pendientes que, como tus apuntes antiguos, merecen una segunda oportunidad -o estar de fondo durante la siesta- si te las perdiste el pasado curso.

'Shögun' Clase magistral de imperio, acero y estoicismo

Esta serie histórica es como esa asignatura que sabías que existía pero cuyo temario nunca te molestaste en mirar. Una producción de altísimo presupuesto, vestuario increíble y exteriores que te dejan con la boca abierta: eso sí se ve claro desde el primer capítulo. La adaptación no se limita a meter samuráis; propone una tensión política y narraciones atrapantes dignas de un sabio profesor que se niega a jubilarse. Es la recuperación más épica de todas: si no la aprobaste en el primer intento, prepárate para sudar tinta, pero japonesa.

'Chico come universo' Cuando el talento se lo come todo

Empezar el curso con una redacción brillante y acabarlo copiando en el examen final: eso es 'Chico come universo'. Esta serie australiana ambientada en los años 80 tiene todo lo que parecía imposible unir: pobreza, droga, corrupción, ternura, aventura y filosofía existencial en siete episodios que te atrapan… hasta que el protagonista cambia. Mientras Felix Cameron está en pantalla, no puedes dejar de mirar: su interpretación de Eli es una de esas joyas que se recuerdan durante décadas. Crudo, carismático, conmovedor. Es una recuperación con nota, porque el viaje (al menos el de los primeros cinco episodios) merece la matrícula de honor.

'Bodkin' Costumbrismo, misterio y un podcast perdido en el mapa

'Bodking'

Si Netflix fuera un instituto, 'Bodkin' sería esa alumna callada que no destaca en clase, pero que entrega el mejor trabajo de final de curso sin hacer ruido. Una serie modesta, escondida entre el ruido de 'Los Bridgerton' y 'El juego del calamar', que termina sorprendiendo por lo que tiene de entrañable, honesta y bien escrita. No inventa nada: tres personajes tan distintos como carismáticos se lanzan a resolver un misterio en un pintoresco pueblo irlandés lleno de tópicos que harían temblar a cualquier guía de viajes (alcoholismo, monjas, mitos celtas y algún que otro fantasma del IRA). Pero justo ahí está su magia: en el humor, en la humanidad de sus personajes y en ese costumbrismo irlandés que huele a petricor y a conversación en el pub. Serie perfecta para maratonear y refrescar el verano con lluvia irlandesa y parajes verdes.

'La última noche en Tremor' El examen final que toca sin que te lo esperes

Aquí la cosa se pone seria. Es ese examen final de verano que te cae de repente y te obliga a concentrarte al máximo. La serie es un thriller psicológico con elementos sobrenaturales, ambientado en un pueblo costero tan inquietante como fascinante. Desde el primer capítulo, sabes que algo no encaja, y esa incomodidad es parte de su atractivo.

Javier Rey, Ana María Polvorosa y Oriol Paulo posan durante la presentación de la serie 'La última noche en Tremor' EP

Con una realización sobria, actuaciones sólidas y una tensión que no te suelta, te mantiene alerta como cuando estudias a última hora para una recuperación crucial. Es una serie que exige paciencia, pero recompensa a quien se deja atrapar por su enigma.

'La vida según Philomena Cunk' Educación para la ciudadanía con carcajadas

Philomena no enseña, desenseña. Su asignatura sería algo así como «Deseducación social con humor británico». Como si un alumno se presentara al examen con un PowerPoint plagado de gazapos que te hace llorar de risa. Esta serie documental en clave de parodia desmonta el conocimiento humano con preguntas como «¿era Jesucristo el primer influencer?» y se ríe de todo lo que parezca tener prestigio académico. Imprescindible para desintoxicar neuronas después de estudiar.

'Truelove' El pacto final que nadie enseña en clase

'Truelove'

La asignatura pendiente aquí no está en los libros: se llama vejez. 'Truelove' se atreve con uno de los temas más silenciados de la ficción: cómo envejecer, cómo morir y, sobre todo, cómo decidir sobre ello. Un grupo de amigos septuagenarios hace un pacto inesperado que los enfrenta a preguntas incómodas. Lo que podría haber sido un telefilme lacrimógeno es en realidad una miniserie elegante, tierna y llena de momentos devastadores. No da lecciones morales, ni cae en debates éticos fáciles: simplemente muestra una realidad que pocos quieren mirar de frente. Ideal para el alumnado más maduro... o para treintagenarios, ¿por qué no?

En resumen: si el verano es época de recuperar, estas seis propuestas son tu guía de repaso seriéfilo. Unas te harán pensar, otras te harán reír, y alguna te recordará que, a veces, aprender no consiste en estudiar más, sino en mirar mejor.