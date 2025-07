Series para ver en agosto: crímenes, mucho humor negro y viajes imposibles para un mes caluroso

Agosto aprieta, pero no afloja. Mientras media España busca sombra y chiringuito, las plataformas se sacan de la manga un buen puñado de series que combinan crimen, comedia, viajes imposibles. Lo justo para que quedarse en casa con el ventilador parezca una decisión cultural.

Habría que comenzar por el terreno más agradecido en vacaciones: el humor. Entre mojito y siesta, nada como dejarse llevar por las carcajadas macabras de 'Muertos S.L.', la serie española que ha hecho mudanza de Movistar Plus+ a Netflix, donde aterriza con su tercera temporada el 21 de agosto. Funeral, herencias, tensiones familiares y Carlos Areces desatado: no hace falta más para garantizar una buena dosis de comedia negrísima. Como aperitivo, el 31 de julio se suman las dos primeras temporadas al catálogo global, porque en si algo gusta, se sirve en bandeja y de golpe. En una vena más ligera pero igual de divertida, 'Platónico', la serie de Apple TV+ con Seth Rogen y Rose Byrne, vuelve con su segunda temporada el 6 de agosto. La amistad entre adultos con crisis existenciales sigue siendo el eje de esta comedia encantadora, que ya en su primera entrega combinó risas incómodas con más de una verdad emocional. Así no hay necesidad de viajar a ningún lado para sentir que uno está de vuelta con sus colegas de toda la vida, con menos calor, eso sí.

Y ya que se habla de calor, pasamos de los sofás de California a los cuerpos sudorosos y tensos de los thrillers criminales que también dominan el mes. 'Memento Mori', la serie de Prime Video basada en las novelas de César Pérez Gellida, estrena su tercera y última temporada el 1 de agosto, y lo hace con toda la artillería: asesinos seriales, policías obsesionados y una narrativa que no da respiro. Cuatro episodios para cerrar el círculo sangriento y poner el broche final a uno de los thrillers más sólidos del panorama nacional.

Rose Byrne y Seth Rogen en 'Platónico', Cliff Curtis en 'El gran guerrero' y 'Amanda Knox: Una historia retorcida' Apple TV+ y Netflix

La sangre (o al menos la tensión judicial) también fluye en 'Amanda Knox: Una historia retorcida', la serie de Netflix que revisita el caso real que conmocionó al mundo y que llega el 20 de agosto. Protagonizada por Grace Van Patten y con la propia Amanda como productora, la serie promete más que morbo: una mirada compleja sobre el juicio público, el sensacionalismo y la reconstrucción personal tras una pesadilla mediática. En la misma línea de crimen e intensidad emocional se mueve 'Dos tumbas', también de Netflix. La historia narra cómo dos años después de la desaparición de Verónica y Marta, dos amigas de 16 años, se da por cerrado el caso por falta de pruebas y sospechosos.

Si uno quiere cambiar los cuchillos por espadas y la sangre por épica histórica, su serie está en Apple TV+: 'El gran guerrero', con un Jason Momoa que no necesita excusa para dominar la pantalla. Desde el 1 de agosto, la serie nos lleva a las islas hawaianas del siglo XVIII, en plena unificación tribal, con un reparto polinesio, mucha acción y un respeto al contexto histórico poco habitual. Aquí la colonización se combate a base de honor, tradición y puñetazos bien dados.

Para los que buscan lo sobrenatural sin perder el toque adolescente, 'Miércoles' regresa este verano a Netflix, con nuevos capítulos que prometen más misterio, sarcasmo y coreografías virales. Los espectadores podrán confirmar a partir del 6 de agosto que Addams no se toma vacaciones, ni siquiera de sus visiones oscuras. Y hablando de familias intensas, Movistar Plus+ se apunta también a los regresos con la precuela de 'Outlander' a partir del 9, que expande el universo de viajes en el tiempo, pasión escocesa y destinos torcidos. Esta nueva etapa es esperada como un reencuentro entre viejos amigos que nunca acaban de despedirse del todo. Y si uno piensa que el mundo se le queda pequeño y necesita algo más que humanos, hay lugar para los alienígenas. 'Alien: Planeta Tierra', es la serie de Disney+ que llega el 13 y que parte de 2120, cuando cinco corporaciones dominan la Tierra. Prodigy crea a Wendy, el primer híbrido con consciencia humana. Tras un accidente espacial, ella enfrenta una amenaza desconocida que podría cambiar el destino del mundo.