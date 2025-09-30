Suscríbete a
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

No aparentamos la edad

Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores en un contexto marcado por el edadismo

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Resulta que en Andalucía dos de cada diez personas son mayores de sesenta y cinco años, casi un 20% de la población andaluza, en un país que envejece –según las estadísticas- a pasos agigantados. Nuestra comunidad está por debajo del índice de envejecimiento, y aunque ... las previsiones apuntan a que la estructura demográfica de Andalucía variará drásticamente en los próximos cincuenta años, posiblemente ni usted ni yo estaremos aquí para contarlo. Un tercio de los residentes actuales en nuestra comunidad tiene entre treinta y sesenta años, y aunque la primera hornada del «baby-boom» ya ha entrado en la clase pasiva, Andalucía se mantiene en buena forma con respecto al resto de España; o, al menos, no aparenta la edad que tiene.

