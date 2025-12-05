Llevamos cuarenta años leyendo a Ussía sin parar. Desde aquella imbatible escudería de opinión de ABC a mediados se los ochenta. Alfonso Ussía arrancó su colaboración en esta cabecera con una carta al director, y de allí saltó al estrellato gracias a un talento incluso ... mayor que sus ganas de trabajar. Fue de los pocos columnistas inconfudibles sin necesidad de ver su foto ni su nombre, a la segunda frase, a la primera ironía. Maestro de un columnismo político de dimensión literaria y con enorme ingenio. Ya no quedan articulistas que nos hagan reír, ante tantas solemnidades, cuando no estrictas militancias. En esta casa dejó dos mil quinientos artículos y un caudal inagotable, entre la aguda inteligencia y el humor heredado del abuelo Muñoz Seca, aquel que ante el pelotón de fusilamiento soltó aquello de «me habéis quitado todo, hasta el miedo». La saga continua, afortunadamente, con Alfonso J. Ussía, pero hoy es el día en el que debemos recordar que aparte de su brillantez fue un hombre de ideales profundos, un patriota, un conservador desacomplejado y feliz.

