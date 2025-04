Álvaro Ybarra Pacheco: Alejarse de Madrid

Si el Gobierno Andaluz había resistido hasta ahora las presiones de Génova para adelantar las autonómicas, ahora, una vez que ha implosionado el PP nacional madrileño, podría posponerlas hasta el límite legal. El periodo que se abre para recuperar la marca PP, si es que ... se recupera tras el sainete de los últimos días, será más o menos corto en función de hasta donde tratará Casado de resistir su agonía. También influirá en su duración el posible intento de cruzar nuevas líneas rojas por parte del equipo de Díaz Ayuso en su estrategia de convertirla en la lideresa nacional. El contrapunto de sensatez lo están poniendo los barones, con Feijóo y Juanma Moreno a la cabeza, que parecen ser los únicos conscientes de que la situación es tan grave que hay que atajarla con rapidez y que no se puede abandonar el centro político para regalárselo a Pedro Sánchez. Los sucesos de los últimos días han venido a reforzar la gestión del Gobierno de coalición de la Junta. En tres años no sólo no ha habido escándalos, dimisiones sonadas o enfrentamientos sino que se ha gestionado una administración elefantiásica de forma razonable y se ha enderezado el rumbo de Andalucía pese a la crisis de la pandemia. La implosión del PP nacional en Madrid reforzará la marca «Juanma Moreno», que será la que presenten a las elecciones los populares en su proyecto de consolidación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

