Es una cuestión que a algunos les resultará absurda porque la podemos responder de una manera sencilla: porque era lo correcto, porque ante la irreversible pifia no tenía otra salida. Pero de esta respuesta florece una cuestión algo más profunda que nos invita a una ... reflexión: ¿por qué no le quedaba otra salida? ¿por qué no se ha podido atornillar a su silla, como mandan los cánones de esta puerca actualidad, a esperar a que escampara el justo clamor social que exigía que rodase su cabeza? ¿por qué no se le ha permitido hacer la del avestruz, y esperar a que una nueva calamidad solapase a esta?

Pues miren, no ha podido hacerlo por la unanimidad, porque el grito y la indignación del pueblo ha estado en todo momento respaldado por la fuerza de un periodismo que ha empujado al poder político hacia la convicción de que no había otro camino que la asunción de responsabilidades. Un periodismo que se ha negado a que esto saliese gratis, que ha puesto pie en pared y no ha dejado que todo quedara en unas superficiales disculpas, en un puñado de promesas superfluas.

Rocío Hernández se ha tenido que ir porque ninguna cabecera se ha prestado para servirle de refugio, porque ningún medio de comunicación con una línea editorial favorable a su Gobierno ha traicionado los principios de este oficio y sha dedicado a quitarle hierro al asunto, a poner de mentirosas a las víctimas, a encajar este lamentable episodio en la asquerosa refriega política para mezclar y acabar sirviendo como altavoz de ese argumento tan de moda que usan los políticos para zafarse de sus crisis: todo es un bulo fabricado por mis adversarios.

Escribo esto para dejar claro que no, definitivamente no somos lo mismo. Estamos los que hemos enganchado una bola de demolición y nos hemos puesto frente al muro del gran impostor, sin que eso suponga dejar de fiscalizar a todos, sean del signo que sean. Y están los que solo se acuerdan de la decencia cuando ven que pueden sacar rédito allende de sus murallas. Estamos los que no usamos dobles raseros, los que creemos de verdad que el periodismo es el pilar sobre el que se erige la democracia, y están los activistas palanganeros, lamebotas y sinvergüenzas a los que solo les hincha la venita del cuello cuando el que la hace es pepero.

Son esos que hoy levantan el dedo queriendo extender esto hasta Juanma Moreno, pero que al mismo tiempo te dicen que lo de las pulseras antimaltratos no es tan así, le dan verosimilitud al chiste de que Koldo se dedicaba al transporte de embutidos, nos cuentan que el tráfico de efectivo en Ferraz es lo más normal del mundo y celebran como una gran genialidad que un presidente acorralado por la corrupción responda gilipolleces a la oposición. Nosotros nos dedicamos al periodismo, vosotros sois los lacayos, los abajofirmantes, de quien quiere acabar con él. No, no somos lo mismo.