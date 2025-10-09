Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

¿Por qué ha dimitido Rocío Hernández?

Nosotros nos dedicamos al periodismo, vosotros sois los lacayos, los abajofirmantes, de quien quiere acabar con él

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Es una cuestión que a algunos les resultará absurda porque la podemos responder de una manera sencilla: porque era lo correcto, porque ante la irreversible pifia no tenía otra salida. Pero de esta respuesta florece una cuestión algo más profunda que nos invita a una ... reflexión: ¿por qué no le quedaba otra salida? ¿por qué no se ha podido atornillar a su silla, como mandan los cánones de esta puerca actualidad, a esperar a que escampara el justo clamor social que exigía que rodase su cabeza? ¿por qué no se le ha permitido hacer la del avestruz, y esperar a que una nueva calamidad solapase a esta?

