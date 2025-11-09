Suscríbete a
ABC Premium

Crisis en chino

El CEO de la Academia Latina de la Grabación le ha dado la razón a Sanz, o al menos la coartada, de que el Festival de Cine y los Grammys Latinos no se podían celebrar a la vez

Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Esta Sevilla excesiva rara vez se deja ver en las medianías. En su pulsión barroca, extrema, lo mismo se enorgullece por lo más nimio -si no existiera habría que inventarla-, que se desprecia a sí misma -hasta con eslóganes luctuosos, preconizando su muerte-. Los sevillanos ... tampoco solemos tener la virtud de rectificar, ni de reconocérselo a quien sí lo hace. No se trata de dualidad, sino de polarización. En fin, vengo a acordarme del verano de hace dos años cuando el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ya con José Luis Sanz ocupando el mando en la Plaza Nueva, vivió una de las mayores crisis de sus 22 ediciones. Por entonces, se habló de suspender el certamen porque coincidía en fecha con otra cita histórica que iba a acoger la ciudad: la Semana Latin Grammy. En realidad no consistía en una eliminación, sino en un aplazamiento hasta la primavera siguiente que a todas luces desvirtuaba la propuesta. No ha sido este, en cualquier caso, el único envite que ha soportado el heredero de aquel Festival Internacional de Cine de Sevilla que en los 80 años trajo a la protagonista de Emmanuele y que justo antes de celebrar su primera edición tuvo un precedente cuanto menos extraño, el Festival de Sevilla de Cine y Deporte. Pero tenemos memoria para lo que interesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app