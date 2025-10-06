Suscríbete a
Dos silencios elocuentes

La credibilidad es el mayor patrimonio de un político. Y ésta se pierde poco antes de la vergüenza

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

El silencio, tan apreciado por místicos, pregoneros y abonados de sombra de la Maestranza, es un mal presagio en política. No tanto como evidenciar dudas en el argumentario, pero indica que rompiéndolo no vas a mejorar tu posición. En la polémica sobre la demora en ... informar casos no concluyentes de las pruebas de cribado de cáncer de mama, el actual silencio de la consejera tras una primera intervención evasiva es muy elocuente. Sobre todo porque el asunto ha obligado al presidente de la Junta a pedir disculpas a toda las afectadas antes de reconocerlo como un problema «muy grave» sobre el que la Junta está trabajando «a contrarreloj» para depurar responsabilidades. Que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, haya hablado de la polémica más que su colega de la cartera sanitaria, Rocío Hernández, pone en evidencia un problema de comunicación del ejecutivo andaluz en la consejería que más quebraderos de cabeza le está reportando. Hernández tiene un claro perfil técnico, que puede servir para intentar gestionar la lista de espera, pero no tiene 'cintura política', y esta 'polémica' es solo el principio de lo que se que le viene encima al Gobierno andaluz en el año electoral. Lamentar la intención política de la denuncia demuestra baja destreza social y poca perspectiva. Como médica, la consejera Hernández sabe que la verdad y la empatía son fundamentales en la atención al usuario. Habrá que esperar algo más que sus explicaciones técnicas en el Parlamento para saber si ha captado el mensaje que le ha marcado el presidente Moreno cuando ha salido al centro del ruedo a lidiar este toro para mantener la credibilidad del respetable.

