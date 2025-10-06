El silencio, tan apreciado por místicos, pregoneros y abonados de sombra de la Maestranza, es un mal presagio en política. No tanto como evidenciar dudas en el argumentario, pero indica que rompiéndolo no vas a mejorar tu posición. En la polémica sobre la demora en ... informar casos no concluyentes de las pruebas de cribado de cáncer de mama, el actual silencio de la consejera tras una primera intervención evasiva es muy elocuente. Sobre todo porque el asunto ha obligado al presidente de la Junta a pedir disculpas a toda las afectadas antes de reconocerlo como un problema «muy grave» sobre el que la Junta está trabajando «a contrarreloj» para depurar responsabilidades. Que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, haya hablado de la polémica más que su colega de la cartera sanitaria, Rocío Hernández, pone en evidencia un problema de comunicación del ejecutivo andaluz en la consejería que más quebraderos de cabeza le está reportando. Hernández tiene un claro perfil técnico, que puede servir para intentar gestionar la lista de espera, pero no tiene 'cintura política', y esta 'polémica' es solo el principio de lo que se que le viene encima al Gobierno andaluz en el año electoral. Lamentar la intención política de la denuncia demuestra baja destreza social y poca perspectiva. Como médica, la consejera Hernández sabe que la verdad y la empatía son fundamentales en la atención al usuario. Habrá que esperar algo más que sus explicaciones técnicas en el Parlamento para saber si ha captado el mensaje que le ha marcado el presidente Moreno cuando ha salido al centro del ruedo a lidiar este toro para mantener la credibilidad del respetable.

La credibilidad es el mayor patrimonio de un político. Y ésta se pierde poco antes de la vergüenza. Después, nada queda, sólo el silencio más clamoroso. Como lo es el de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que nada tiene que decir sobre los sobres de dinero en efectivo que se repartían en la sede del PSOE y que investiga la UCO. Y no lo digo porque como vicesecretaria del PSOE tuviera que comentar algo sobre las sospechas de financiación ilegal del partido, o porque como vicepresidenta del Gobierno deba pedir perdón por otro capítulo del folletín Ábalos... Lo digo sólo como ministra responsable de Hacienda. Ese ministerio que controla los movimientos de todos los españoles al céntimo, que vigila tu 'Bizum' y hasta la venta de la mecedora de la abuela en 'Wallapop' para hacerte la liquidación de la renta cada año; ese ministerio para el que trabajas más de siete meses del año y que te obliga a declarar cualquier pago superior, ha hecho la vista obesa con los sobres de la sede del PSOE. No esperen una investigación y mucho menos la petición de responsabilidades al partido, porque la ministra, que quiere venir a gobernar Andalucía, la que pide con vehemencia tantas explicaciones a terceros, no tiene absolutamente nada que decir.

