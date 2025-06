Tengo una amiga que lleva años preparándose las oposiciones para lograr su plaza de funcionaria en el Servicio Andaluz de Empleo, donde lleva trabajando como interina desde que aprobó el primer examen. Va empalmando contratos mientras sigue estudiando, a la vez que lo concilia todo ... con su vida familiar, cuidando de sus hijos. Durante todo este tiempo ha observado cómo un grupo numeroso de compañeros que entraron a través de la Faffe, casualmente con el carné del PSOE, se paseaban por las oficinas sin trabajo alguno asignado. Y, como premio, recibieron la plaza fija gracias al plan de estabilización. Algunos de estos enchufados que no daban palo al agua mientras optaban a convertirse en fijos, protegidos por los sindicatos, no sólo no habían accedido por oposición sino que ni siquiera tenían titulación alguna para ocupar esos puestos, en cuyas sillas llevaban sentados casi 15 años sin saber manejar ningún sistema... salvo el 'Wordperfect'.

A este concurso de méritos que abrió el PSOE durante la barra libre de su régimen accedían familiares del partido y amigos varios que dejaron anécdotas tan bochornosas como la protagonizada por la ahora concejal socialista Natalia Buzón. Esta señora, según el informe de la UCO, fue colocada en la Faffe para pasar, posteriormente, a desempeñar sus funciones en el SAE por subrogación, empleo que mantiene en la actualidad. La Guardia Civil señala que, en su designación, se dedicaría a labores de «asistencia técnica al gabinete del consejero de Empleo», es decir, de asesora. Por ese trabajo cobró más de 111.000 euros y estaba, siempre según la UCO, entre los elegidos a los que se les pagaban sobresueldos irregulares y arbitrarios de 440 euros mensuales de la Faffe, sin que esto estuviera contemplado en el convenio colectivo. Es decir, que además de haber sido enchufada en una entidad que creó Chaves para dar cursos a los parados de la comunidad autónoma con más desempleo de toda España, pasó a ser asesora de un consejero gracias a su carné de afiliada y, encima, siguió cobrando un extra por un trabajo que no realizaba en la propia Faffe. Para colmo, esta señora pasó a formar parte de la lista del PSOE a las últimas municipales, logrando acta de concejal. Tras dos años con la medalla de edil al cuello, a Natalia Buzón casi ningún sevillano le pone cara porque, además, es la única de toda la Corporación que aparece sin foto en la web municipal... y sin currículum. Nadie sabe por qué está eliminada su carta de presentación. Se entiende que la ha ocultado por vergüenza, aunque su partido, siguiendo el relato marcado por Ferraz ante todos los escándalos a nivel nacional, apunta a una persecución de la derecha y un bulo. Animo a esta representante de todos los sevillano a sentarse delante de mi amiga para explicarle cómo ha logrado este camino triunfal sin necesidad de leerse un sólo tema.

