El PSOE ha renunciado ya a todo pudor y está cruzando la línea de la decencia al intentar sacar tajada política de la única infraestructura que se está construyendo en la ciudad. Lo hace con el descaro de quien convirtió la red de metro en ... un proyecto fantasma, enterrado bajo tierra en dos ocasiones a lo largo de cuarenta años. La memoria es selectiva porque, quienes condenaron a la capital de Andalucía a tener un transporte público tercermundista, acusan a la Junta de Andalucía que ha puesto en marcha por fin las obras de construcción de la Línea 3 de «fraude» con los vecinos de Bellavista porque el tramo sur, cuyo trazado se conoció ayer, irá en superficie por el bulevar de este barrio.

Su razonamiento de fondo es pertinente pero quien lo proclama está absolutamente deslegitimado para hacerlo mientras no adopte la misma posición intransigente con el Gobierno que verdaderamente le está dando la espalda a Sevilla. Que el PSOE dé lecciones sobre el metro es como si Ábalos escribe un libro contra la prostitución y el dinero negro.

El mismo partido que impulsó la campaña 'Metro, un túnel sin salida' en los 80 para parar las obras en la Alameda y la Plaza Nueva, inauguró la primera línea en 2009. Pero el Gobierno de Manuel Chaves dio carpetazo a continuar con la construcción de las siguientes líneas del metro de Sevilla para poder pagar la cuota correspondiente a Málaga y Granada. Hace 15 años, ya sumidos en plena crisis, asistí a una rueda de prensa en Pino Montano de la consejera Rosa Aguilar, del por entonces Gobierno socialista de José Antonio Griñán, que anunció a bombo y platillo la 'próxima' construcción de la Línea 3.

Es decir, el PSOE decidía que había que priorizar a los vecinos de Pino Montano, su gran caladero de votos, antes que a los de Sevilla Este. Y defraudó a ambos: a unos porque las obras no llegaron y a los otros porque fueron engañados en la campaña para las municipales de 2011, cuando los socialistas repartieron pasquines por el entorno de Fibes prometiendo la red completa, bajo el lema: «Éste es nuestro modelo de ciudad».

En los 40 años de gobierno en Andalucía, el PSOE sólo fue capaz de construir la primera línea del metro. Por eso, es de un cinismo vergonzoso que bajo las siglas que arrebataron a Sevilla el salto a la modernidad se critique ahora a la Junta de Juanma Moreno, que en sólo tres años fue capaz de sacar adelante el proyecto que Rosa Aguilar prometió en 2010 y presente ahora los siguientes trazados.

El PSOE está desacreditado para opinar sobre las infraestructuras de Sevilla mientras el Gobierno central no termine las obras del puente de las mordidas, cierre de una vez el anillo de la SE-40 (puente o túnel incluido), haga la conexión ferroviaria al aeropuerto y el tercer carril de la AP-4 hasta Jerez y la A-49 hasta Huelva. Todo lo demás es dar lecciones desde el subsuelo moral en el que se encuentran.