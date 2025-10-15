Suscríbete a
Lecciones desde el subsuelo

Que el PSOE dé lecciones sobre el metro es como si Ábalos escribe un libro contra la prostitución y el dinero negro

Javier Macías

El PSOE ha renunciado ya a todo pudor y está cruzando la línea de la decencia al intentar sacar tajada política de la única infraestructura que se está construyendo en la ciudad. Lo hace con el descaro de quien convirtió la red de metro en ... un proyecto fantasma, enterrado bajo tierra en dos ocasiones a lo largo de cuarenta años. La memoria es selectiva porque, quienes condenaron a la capital de Andalucía a tener un transporte público tercermundista, acusan a la Junta de Andalucía que ha puesto en marcha por fin las obras de construcción de la Línea 3 de «fraude» con los vecinos de Bellavista porque el tramo sur, cuyo trazado se conoció ayer, irá en superficie por el bulevar de este barrio.

