Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

Un grafiti en tu keli

El PSOE hizo de la anécdota cuestión de Estado, aprovechando el populismo impropio e irreconocible de su portavoz, aficionado a la cultura

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No veas si estaba guapo el grafiti de SFDK en Pinoloko. Era puro 41015, hermano, de nuestra idiosincrasia del barrio. Yo, que me crie muy cerquita, en los pisos marrones de San Diego, jugando en el albero con los arcos de los soportales como porterías ... y con la jindama de que un gitanito del asentamiento junto a Los Carteros se llevara la pelota, veía al otro lado de la Ronda Urbana la esencia de aquella Sevilla del extrarradio. Hasta el 15 de Tussam es símbolo de pertenencia. Tenían hasta una cofradía, la del Moreno, con la flamencura por compás y el sueño puesto en cruzar la SE-30 caminito de la Catedral. Siempre tuve absoluta admiración por los vecinos, de los que las barriadas colindantes éramos apéndice, aunque de su propia periferia. Y llegó aquel grupo de rap, que es para el Distrito Norte como Jesús de la Rosa para Triana, pese a que naciera en el 147 de Feria, en territorio macareno. Como Juan Belmonte, el Pasmo del arrabal desde cuyo corazón del Altozano está grabada la Giralda, y al que parieron en Anchalaferia, donde varean los olivos de Montesión y suenan las cuentas de los rosarios. Porque uno puede ser ciudadano prestado. Yo también soy sanluqueño. Tengo doble nacionalidad porque me da la gana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app