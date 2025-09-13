¿Qué es un año por una vida entera? Llevamos clamando por la recuperación de las Atarazanas décadas. El viejo astillero quedó sumido en una espiral judicial, en una polémica sin fin porque el ego del arquitecto se topó con la obstinación de Adepa. Y ... luego estuvo la voluntad política o, más bien, el desinterés de la Junta, que para quitarse el marrón que tenía encima con uno de los monumentos más importantes de Andalucía decidió desprenderse de él cediéndolo para que la Fundación la Caixa financiara su rehabilitación integral y convirtiera las Atarazanas en un centro cultural. Luego llegó el fracaso del proyecto del CaixaForum y a la entidad bancaria se le atragantó un proyecto que acabó, a su vez, cediendo a Cajasol para su explotación. Luego llegaron las obras, por fin, pero las polémicas no cesaron. Primero, porque al excavar las naves que estaban pactadas con Adepa, las más cercanas al Hospital de la Caridad, y dejarlas a la cota que se presuponía original, aparecieron grietas en el monumento contiguo, lo que ha obligado al cierre de la iglesia de San Jorge y a la Consejería de Cultura a pagar por su arreglo. Y, por otro lado, por el uso futuro que se deslizó que debería tener: otro centro de arte contemporáneo, en un espacio que vinculara la historia de Sevilla con América.

A todo esto no ha ayudado nada el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo la obra. Las Atarazanas han sido un tabú cada vez que se ha preguntado por ellas en todo este tiempo. Desde el día en que simbólicamente dieron comienzo en febrero de 2022 no ha habido ni una sola información oficial al respecto. Todo lo que se ha conocido de lo que allí se estaba llevando a cabo ha sido por filtraciones y porque Vázquez Consuegra prefirió presentar los primeros resultados en una conferencia en Milán antes de en la ciudad que ansía la reapertura de este espacio único. Fue a comienzos de esta semana cuando la constructora Avintia informó del final de los trabajos, sin advertir que aún quedaba una siguiente fase. Concretamente, un 30 por ciento. O, lo que es lo mismo, otro año más de espera. ABC publicó el pasado viernes que será Cajasol la encargada de invertir 15 millones de euros en adaptar las salas de exposición del edificio cabecera y, posteriormente, será Acciona Cultura la que desarrolle el proyecto museístico para convertir el monumento, esta vez sí, en un centro que hable de la historia con América. Todo esto parece haberse despejado ya. Después de décadas de abandono, litigios y promesas incumplidas, las Atarazanas encara al fin la recta final para su reapertura. Queda un año, sí, pero por primera vez hay un horizonte cierto. Tras tanto tiempo perdido, lo esencial es que esta vez sea de verdad la salida de este laberinto. Porque no sería solo la recuperación de un edificio: sería devolver a Sevilla una parte de su historia que nunca debió quedar sepultada y perdida en un 'escape room'.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Sevilla