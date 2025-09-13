Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

El 'escape room' de las Atarazanas

Después de años de polémicas y silencio institucional, queda un año para que Sevilla recupere uno de sus grandes símbolos

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Qué es un año por una vida entera? Llevamos clamando por la recuperación de las Atarazanas décadas. El viejo astillero quedó sumido en una espiral judicial, en una polémica sin fin porque el ego del arquitecto se topó con la obstinación de Adepa. Y ... luego estuvo la voluntad política o, más bien, el desinterés de la Junta, que para quitarse el marrón que tenía encima con uno de los monumentos más importantes de Andalucía decidió desprenderse de él cediéndolo para que la Fundación la Caixa financiara su rehabilitación integral y convirtiera las Atarazanas en un centro cultural. Luego llegó el fracaso del proyecto del CaixaForum y a la entidad bancaria se le atragantó un proyecto que acabó, a su vez, cediendo a Cajasol para su explotación. Luego llegaron las obras, por fin, pero las polémicas no cesaron. Primero, porque al excavar las naves que estaban pactadas con Adepa, las más cercanas al Hospital de la Caridad, y dejarlas a la cota que se presuponía original, aparecieron grietas en el monumento contiguo, lo que ha obligado al cierre de la iglesia de San Jorge y a la Consejería de Cultura a pagar por su arreglo. Y, por otro lado, por el uso futuro que se deslizó que debería tener: otro centro de arte contemporáneo, en un espacio que vinculara la historia de Sevilla con América.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app