Para el 27 quedan dos años. Y para el 29 cuatro. El 27 y el 29 son años que Sevilla tiene que celebrar porque hace una centuria acogieron dos acontecimientos capitales de la historia, el nacimiento de la generación poética más importante del siglo XX ... y la Exposición Iberoamericana. Hasta el momento lo que existen son declaraciones de intenciones y poco más. El Ministerio de Cultura ha creado un comité en el que está Sevilla para lo primero y para lo segundo existe un plan estratégico y una comisaría en la que se encuentra Julio Cuesta que siempre es una garantía de que las cosas salgan bien. Pero no nos engañemos. El presupuesto para las conmemoraciones no existe ni está. Y cuando llegue seguro que no será lo suficiente como para hacer una celebración como la que merecen los dos centenarios.

Apuesto que a lo del 27 se llega tarde. La política española va a entrar en verbena y en verbena no se echan cuenta de lo importante. Al margen del Ministerio, Sevilla debería tener ya su plan para el centenario en el plano cultural y en el ciudadano. No solo hace falta que se celebre sino que se sepa que se celebra y para esto hay que «vestir» a la ciudad de la Generación del 27 ¿Cómo? Doctores tiene la Iglesia. No hay logo, no hay imagen de marca para que estampar camisetas que lleven los chavales en los institutos. El Ateneo, la institución que acogió en su seno el parto de este grupo de literatos que marcaron un hito en la historia de las Letras, lleva tiempo preparando actividades pero sin demasiada difusión o calado en el público. Ya vamos tarde. ¿No estaría bien inundar la ciudad de corpóreos con los poemas de estos genios? ¿Y sus imágenes en las calles en formato gigante? Cuando se va con prisas siempre pasa lo mismo, que sale mal o que los actos se circunscriben a un ámbito que no se hace popular, que no llega a los ciudadanos. Para el 29 quedan dos años más pero esto del 27 llegará en año y medio. Lo mismo tendríamos que invocar a Lorca, a Alberti a Salinas o a Cernuda para que, en el cielo donde se encuentren, echen una manita.

