Diga usted 'ge-no-ci-dio'

Tan escaso está el sanchismo de contenidos en los que apoyarse que ha decidido que el debate político sea meramente lingüístico

Eduardo Barba

Sevilla

No dejó dudas la ministra de Hacienda en su última aparición mitinera en Andalucía, la del fin de semana pasado: la masacre que perpetra Israel en Gaza es el nuevo y demagógico 'No a la guerra' del socialismo. Exterminio abominable que nadie pone en duda, ... dicho sea de paso, pero que, como todo en este país, se está usando políticamente de forma torticera. Con gigantesca desfachatez y sin ruborizarse, María Jesús Montero echó mano de la burda e indigna estrategia de Ferraz de intentar sacar rédito de ese drama humanitario reclamando al PP y al propio Juanma Moreno que pronuncie explícitamente (sí, es así de asombroso y primario) la palabra 'genocidio'; de forma que, mientras no lo haga, poco más o menos que está apoyando los ataques judíos a la indefensa y acorralada población civil. El plan ahora es ese, asociar a los populares con una postura displicente con respecto a ese conflicto que, según la izquierda cavernícola hispana, es sinónimo de un apoyo a los hebreos. Sin anestesia.

