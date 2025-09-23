No dejó dudas la ministra de Hacienda en su última aparición mitinera en Andalucía, la del fin de semana pasado: la masacre que perpetra Israel en Gaza es el nuevo y demagógico 'No a la guerra' del socialismo. Exterminio abominable que nadie pone en duda, ... dicho sea de paso, pero que, como todo en este país, se está usando políticamente de forma torticera. Con gigantesca desfachatez y sin ruborizarse, María Jesús Montero echó mano de la burda e indigna estrategia de Ferraz de intentar sacar rédito de ese drama humanitario reclamando al PP y al propio Juanma Moreno que pronuncie explícitamente (sí, es así de asombroso y primario) la palabra 'genocidio'; de forma que, mientras no lo haga, poco más o menos que está apoyando los ataques judíos a la indefensa y acorralada población civil. El plan ahora es ese, asociar a los populares con una postura displicente con respecto a ese conflicto que, según la izquierda cavernícola hispana, es sinónimo de un apoyo a los hebreos. Sin anestesia.

A tenor de este rústico planteamiento, uno se pregunta hacia dónde caminan los socialistas. Y no sólo por lo patético que resulta en estos momentos atacar al PP andaluz, por ejemplo, con un supuesto posicionamiento ante un conflicto de ese calado en Oriente Próximo, como si Netanyahu estuviese pendiente de lo que diga al respecto el Ejecutivo o los miembros de un partido de una región española cualquiera, sino de manera muy especial por la sequía impresionante de propuestas serias y de interés ciudadano por parte de la oposición autonómica. O proclaman con una teatralización infinita y grotesca que los andaluces «sufren y se mueren» por las listas de espera sanitarias o se ponen a hablar de Palestina. ¿Eso es todo lo que puede ofrecer Montero? ¿Cuánto le va a cambiar la vida a los andaluces que Moreno pronuncie el término 'genocidio' o se quede simplemente 'exterminio' o 'intolerable ataque a civiles'? ¿En ese recreo verbal está hoy la labor de un partido que gobernó la región más de 35 años? Como aquellas viejas visitas al médico: diga usted 'ge-no-ci-dio'. Como si eso fuera lo relevante.

Esa nebulosa revela, además de una gran falta de sensibilidad y respeto, un propósito evidente y primario de desviar la atención para eludir la sucesión de casos o temas espinosos que nada convienen al PSOE. Si se empuja el debate a la crisis humanitaria en la Franja no se habla de la corrupción sistémica que expulsa por sus poros el partido de la rosa a nivel nacional y también regional. Tan escaso está el sanchismo de contenidos en los que apoyarse que ha decidido que el debate sea meramente lingüístico. Si la cosa va a ser esa, el juego de las palabras prohibidas, cabe proponer, por tanto, una discusión sobre los motivos por los que no se pronuncian términos como «amnistía» o «financiación singular» al hablar de Cataluña.