El ministro desactivó la mejor unidad contra el narco en el Estrecho de la historia y aún no sabemos por qué

El primer gran pacto entre el Estado y la Junta de Andalucía de gobiernos de distinto partido político no ha sido el de Doñana. Fue el del OCON Sur, la unidad especializada en el narco que creó en 2018 desde el Ministerio del Interior el ... popular Juan Ignacio Zoido y que celebró desde San Telmo la socialista Susana Díaz. Se trataba de una medida sin precedentes en España que aglutinaba guardias de distintos departamentos para organizar una lucha integral contra el desmadre del Estrecho. El responsable de este operativo pionero fue el general Manuel Contreras, entonces jefe de la IV Zona, un profesional de intachable trayectoria con la Benemérita en su árbol genealógico. Había nacido en la casa cuartel de Martos, en Jaén, donde estaba destinado su padre, salió como teniente de la Academia, se especializó como piloto de helicópteros y lideró rescates imposibles de montañeros por toda España, ascendió a comandante y a teniente coronel en Sevilla, pasó por la Comandancia de Gijón y finalmente regresó a la capital andaluza para mandar la Zona con el pecho cargado de condecoraciones. Cuando recibió el encargo directo de Zoido de poner coto a las mafias del narco en el Campo de Gibraltar, tuvo que pasar por tragos tan amargos como ordenar la detención del capitán de la Policía Judicial de Algeciras. Puso a todos los criminales en jaque gracias a un equipo en el que participaban infiltrados, expertos en investigaciones patrimoniales, especialistas en blanqueo, los mejores buzos y pilotos de embarcaciones... El OCON era un dispositivo multidisciplinar ideado para dar caza a los grandes capos de la droga, no al menudeo cotidiano. Pero tras la moción de censura de Pedro Sánchez al Gobierno de Rajoy y la llegada de Fernando Grande-Marlaska a Interior todo se fue al garete. El nuevo ministro desmanteló el gran legado de su antecesor sin que aún sepamos las razones y, por si esto no bastaba, despreció al general que se había jugado la vida contra organizaciones criminales de máxima peligrosidad. Cuando Manuel Contreras cumplió cuatro años como general de brigada, le cortó el ascenso a general de división y prescindió de sus servicios. Desde entonces está jubilado.

Para la historia quedan las operaciones Carteia, Albarracín, Cansino, Trapera, Castaña, Green, Karsana, Casual... Jamás los narcos lo habían pasado peor. Contreras, que ahora ha visto el drama de los dos guardias civiles muertos en Barbate por televisión, comprometió a su equipo para resistir las embestidas de los malos. Pero Sánchez y Marlaska se cargaron esa hazaña por razones ignotas, bien por el sectarismo de poner fin a una buena idea del PP, bien porque lo aprobó Susana Díaz, bien por presiones inconfesables. Hasta que no expliquen por qué los guardias asesinados fueron a Barbate en una zodiac y no con las garantías de antaño, podemos sospechar lo que queramos. Pero sea cual sea la motivación de la operación Marlaska en el Estrecho, yo lanzo mi sombrero a los pies del general Contreras, que puede lucir otra medalla más en el pecho: lo destituyó el peor ministro de la historia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión