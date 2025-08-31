Suscribete a
La gran xenofobia del español se ha dado contra el español mismo

En contra de los de Madrid se han establecido en los últimos años todas las geometría del odio turismófobo. Llega el verano y se oyen cosas sobre «los de Madrid» en Galicia y en Asturias, en Euskadi y, por supuesto, en Cataluña. En realidad, el ... término los de Madrid engloba todo el odio al visitante, el que no sean ellos. Antes odiábamos a los del pueblo de al lado, pero ya no tenemos pueblo, ni ciudad, ni nada, y todo el rencor vecino ha quedado resuelto con ese conjunto ficticio que llamamos los madrileños y que echaríamos al pilón si, como teníamos pueblo, aún tuviéramos pilón.

