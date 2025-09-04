«Por huevos», la nueva campaña de Igualdad para acabar con la expresión «rancia de testosterona»

Ana Redondo presenta la campaña institucional 'Por huevos' sobre masculinidades en el Ministerio de Igualdad

«Va a dar mucho que hablar», asumía Ana Redondo, ministra de Igualdad, sobre la nueva campaña que ha lanzado el Gobierno para, en sus palabras, «resignificar una expresión de fuerza, dominación, violencia o testosterona irracional y rancia». Desde Igualdad consideran que darle un giro al «por mis huevismos» es una forma de combatir «la batalla del negacionismo de los más jóvenes». Y es que Redondo asegura que la juventud está retrocediendo en el apoyo a la igualdad.

«¿Qué es ser hombre?» o «¿con huevos se nace o se hace?» son dos de las cuestiones planteadas por María Guijarro, secretaria de Estado del ramo, durante la presentación de la campaña. Y se autoresponde: «Tener huevos es ser libre».

Las socialistas justifican la campaña en la «liberación» de los hombres señalando como culpable a la «extrema derecha»: «No sólo es hombre quien cumple con determinados roles y funciones tradicionales». «Hay que entender que los hombres son diversos y salir de la simplicidad, las etiquetas, el rol tradicional».

Paco León presta su imagen

«Llorar no te hace que tengas menos ni gritar te hace que tengas más huevos», afirma el actor y director Paco León en el vídeo. El departamento dirigido por Redondo ha apostado por el «humor» y una «figura masculina» como imagen de la campaña 'Por huevos'.

LO QUE DICE LA CAMPAÑA «O atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias»

«¿Qué hay que hacer para tenerlos? Te puede servir para hacer una tortilla, una empanada... O atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias», afirma el sevillano.

Ir a hacer la compra, vestirse como uno quiera o besarse con quien te merezca son otras formas de «tener huevos», según el cineasta. «Durante mucho tiempo nos hemos creído que sólo hay una manera de tenerlos, pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos».