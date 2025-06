Cataluña soy yo y nadie escribe mejor en catalán y no es arrogancia. De un modo muy íntimo asumo y encarno la importancia de mi lengua y por eso me ofenden, me humillan los intentos paletos, afectados, siempre cínicos de folklorizarla. Que el catalán se ... pueda hablar en el Congreso o en el Parlamento Europeo también es folklore pero tiene algo de representación y de símbolo en un mundo en el que todo es representativo y simbólico.

Ponerse a hablar en catalán en una reunión en la que muchos no lo entienden y todos hablan en castellano es una burla. Es una infamia. Es tratar a los catalanes de pueblo inculto y maleducado. Es de acomplejados sentirse confirmados por estas demostraciones y te lo digo yo que en Barcelona hablo casi siempre en catalán, con contadísimas excepciones que cuando las menciono causan estragos. El catalanismo es perdedor por esta necesidad de afirmarse en lo azucarado, en lo estéril, en lo ramplón. El catalanismo, tan emocional, tan cursi, es lo que una prostituta puede robar de la cartera del industrial que se le ha enamorado y los jueves paga el whisky y el hotel. Esto es el catalanismo y su desastre, este abuso disfrazado de amor, la mancha del pintalabios confundida con la de la menstruación. Todas las derrotas catalanas se resumen en una sola, que es la necesidad de exhibir en posturitas lo que no se defiende pagando el precio. Al día siguiente del 155 todos fueron a sus trabajos. Por eso Ayuso saliendo de la sala es un acto de dignidad independentista. Cualquier indepe todavía cuerdo tuvo que sentirse linchado por aquella conferencia que todo lo tuvo de mascarada y nada de real; linchado y reducido a una exaltación entre genital y bovina, de modo tal que si al levantarse la presidenta se hubiera puesto una estelada en la espalda, habría sido la estelada más justa de la Historia y la más acertada. Hay una diferencia fundamental entre que el PP maquine para que el catalán no sea oficial en Europa y que Ayuso no se preste a la farsa de Pedralbes: cuando Feijóo pide elecciones se expone a que se le vea la prisa y a que Sánchez de ría de él; y cuando dice que no quiere gobernar con Vox, y a la vez desprecia a vascos y catalanes en sus símbolos, no es que entienda el País Vasco o Cataluña, es que no entiende Madrid. Alzándose contra la comedia y peleando, sola contra todos, en defensa de los más elementales valores de Occidente, y haciéndolo además en sus tonalidades plomizas y barriobajeras que son las únicas que hacen que Sánchez se tambalee, Ayuso supera el debate partidista e ideológico y muchos que votan a otros partidos se van con ella porque les recuerda que son unos supervivientes, que la libertad es preferible a la felicidad y que ganar, sólo pueden ganar con ella.

