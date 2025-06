Está en el ánimo general linchar a Glovo y a su fundador, Óscar Pierre. Una reciente sentencia de la Unión Europea le ha condenado por monopolio para el regocijo de tantos que ven en la compañía la encarnación de cuanto detestan. Sucede siempre que ... los más beneficiados son los que más se quejan. A los que más favorece el capitalismo, la globalización, el transporte barato de comida y de cualquier otra cosa son los que más ponen el grito en el cielo por lo que cobran los transportistas. Si todo fuera artesanal, hecho a mano como tú quieres, y el repartidor ganara como un arquitecto, la pizza costaría 100 euros y tú no podrías pedirla.

Glovo es la modernidad posibilista de las grandes ciudades, una de las compañías que de un modo más radical y eficaz ha mejorado nuestras vidas. Glovo está hecho a la medida de la economía de sus detractores, los que queréis pagar siempre poco y todavía menos. Vosotros sois los explotadores: los que no gastáis, los que sólo buscáis lo barato. El fascismo es la racanería. La democracia, la paz y los derechos sociales se hacen comprando perfumes y yendo a los restaurantes.

El salario y el tipo de contrato de los repartidores –llamados 'riders' en un anglicismo lamentable, por innecesario– es la oportunidad que tienen para no morirse de hambre y tú se la quieres negar. No te recuerdo dando 50 de propina para calmar la injusticia. No recuerdo que los invitaras a cenar a tu casa. ¿O eres el que dice que por principios no usa nunca este servicio? Como si con tu pureza arreglaras el mundo, cuando lo único que haces como siempre es fomentar la miseria cerrando el puño.

Los niños pobres de países tercermundistas que cosen balones para Nike tienen por lo menos un salario. Podemos insultar a Nike e incluso podemos prohibir sus balones, pero aquellos niños continuarán siendo pobres, y si les dejas sin lo que les paga la multinacional, lo serán mucho más. Por eso tiene razón Óscar Pierre y él es la única esperanza de los sin papeles, que como los niños pobres no desaparecerán aunque Glovo cierre; y por eso las leyes laborales contra estas empresas no resuelven el problema y sólo crean inoperancia, el «hecha la ley, hecha la trampa», más marginalidad, y todos los repartidores son inmigrantes ilegales, a los que lo mismo les da estar fuera de la Ley por otro asunto más.

Podemos hacer ver que no vivimos en España ni en 2025. Podemos encaramarnos a nuestros prejuicios para tratar de justificar nuestra enfermiza falta de espíritu y de generosidad, y alimentar el sueño involucionista que tanto desespero y muerte ha causado. Pero hay dos verdades más duras que una piedra: pobreza habrá siempre, y pobres; y los empresarios son los únicos peldaños que tienen, aunque duros, imperfectos y a veces hasta crueles, para escapar del infierno y que otros ardan por ellos.