Otra vez la libertad usada como un trapo, ahora invocada para poder fumar en las terrazas. Fumar es una enfermedad que provoca otras enfermedades y a veces mortales pero el cáncer es morir en la parte del cielo en la que Dios no está. ... Que el Estado tenga que hacer leyes para proteger tus pulmones o para que te pongas el casco o te abroches el cinturón no es represión ni restricción ni prohibición sino el recuerdo de lo idiota que eres y lo mucho que te tenemos que ayudar. El momento brillante no es la vanidad sino conservar la lucidez.

Nunca la ley del tabaco ha dado un paso atrás y hoy resulta inconcebible que hace unos años se fumara en los restaurantes, en los aviones, en los cines, en las aulas, hasta en las salas de espera de los hospitales. Sin embargo no es esto lo que te tendría que preocupar sino la dejadez de apelar a la libertad para disimular tu falta de carácter.

La libertad es no fumar, no drogarse, no divorciarse, no enamorarse de la que no es. Libertad es reconocer un error y no adherirse a una falacia. La libertad es que en mi distracción ella me mostró su belleza. La gran acumulación del mal fue en mayo del 68 y consistió en retorcer, humillar, banalizar la victoria de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento del Estado de Israel. Tuvimos la Gracia en la mano y la soltamos. Lo que empezó con 'Imagine' ha acabado con los medios de comunicación occidentales publicando sin filtro ni rubor la más burda propaganda de Hamás. Trenes que ya han partido, ratas enfermas sobre un montón de escombros. El envés del «imagine there's no Heaven/ above us only sky» es pensar que el aborto es un derecho o una conquista social, que fumar te hace libre o que con los terroristas se puede negociar.

Lo menos grave de fumar es el ictus o el enfisema. El drama es la inconsistencia ante el vicio y mecanismo mental de tratar de justificarte degradando ideas con las que tendrías que exigirte mucho más. El recurso del hedonismo es otra rendición de nuestros días, los que dicen que fuman porque les gusta sin saber –o bien sabiéndolo– que cada una de las sustancias está destinada a crearles la necesidad de destruirse y que el hundimiento sea voluntario y lo pagas tú.

Los que lo entienden están ocupados obteniendo sus ganancias. El público en general probablemente no verá que esto va contra sus intereses y además mienten, quiero decir personalmente, son falsos, pero la tribu se reúne y su palabra prevalece y con ella el perenne tercermundismo. Recuerda que el miedo a morir es de los que no han vivido con un sentido que realizara sus vidas, que las hiciera suficientes. No es que Dios no haya vuelto sino que tuvo que esconderse para que tú pudieras ser libre. Pedro Sánchez te ha tenido que prohibir fumar en las terrazas porque a ti no se te había ocurrido antes. La libertad es un don, y sobrevivir a la propia inteligencia mientras los jóvenes esperan una síntesis.