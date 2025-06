Ayuso se ratifica en su salida en la Conferencia de Presidentes por el uso de las lenguas cooficiales: «No se puede dar por normal lo que no lo es»

Isabel Díaz Ayuso ha pasado este sábado por la mañana por la Cope, para comentar su impresión sobre la Conferencia de Presidentes que se celebró el viernes en Barcelona. La presidenta regional se ha referido a su abandono de la sala de reuniones cuando los presidentes autonómicos de Cataluña y País Vasco hablaron en las lenguas cooficiales y obligaron al resto a ponerse pinganillos: «No se puede dar por normal lo que no lo es».

«No se puede dar por normal lo que no lo es. Con el máximo respeto, no sé cómo se puede demostrar tu máxima discrepancia si no es levantándote y marchándote de un sitio, sin insultar y sin faltar el respeto a nadie», ha defendido durante su entrevista.

«Nos quieren hacer sentidos extranjeros en España y nos obligan a asumir que hay un país que se llama Cataluña y otro que se llama País Vasco y que encima se quiete anexionar Navarra. Nos obligan a asumir y a callar, así ha pasado durante décadas. Levantarse e irse en política es un gesto sin más y simplemente hago lo que a mí me parece coherente, que es demostrar que esto no es normal, porque no somos una nación plurinacional».

Ayuso ha insistido en que no es normal hablar en los pasillos todos en español y luego ponerse pinganillos para entenderse: «Me parece un disparate tomarnos el café en español y meternos en la sala y empezar a utilizar traducciones entre españoles para tratar lo que es de todos».

Respecto al choque con Mónica García, Ayuso ha explicado que desde que llegó saludó a Salvador Illa, «que es muy correcto», como «todo el mundo que estuvo trabajando en Pedralbes». «Las formas del catalán es de absoluta educación, no tanto de los nacionalistas». «Hubo una perfecta organización, nos dimos las manos, nos tenemos que acostumbrar en política a menos besuqueo y darnos las manos, porque es el trato más correcto entre dos mujeres y mujer y hombre», ha defendido.

«Lo que no puedo, porque es superior a mis fuerzas, es ser tan hipócrita de que una persona que todos los días me llama asesina, nos llama asesinos a la Comunidad de Madrid, que nos dicen que hemos dejado morir a ancianos, me bese, no puedo. Lo siento en el alma. No soy hipócrita institucional. Cuando la ministra me vino a besar me salió del alma, ni lo tenía planteado, simplemente me salió del alma: ¿vas a besar a una asesina? Tampoco pensé que se estuviera viendo. No lo tenía así planteado. Esto es lo que hay», ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

A su juicio, estas conferencias están hechas desde la «deslealtad» y deberían replantearse para que se celebren en el Senado, aunque ha subrayado que le pareció «acertadísimo» que la última se organizara en Barcelona.

Sánchez: «Solo le falta comer chicle y poner los pies encima de la mesa»

Respecto a Pedro Sánchez, Ayuso ha sido tajante al señalar que «le da igual todo. Él está solamente a la mafia, que es a organizar operaciones de Estado, contra jueces, fiscales, contra periodistas, contra aquel que investiga su corrupción y al coste que sea».

«Le da igual el daño que deje y todo esté deterioro va a tener una reversión muy complicada, pero como eso le da igual pues está tan tranquilo. Le falta, pues yo que sé, comer chicle y poner los pies encima de la mesa. Es lo único que le queda, pero bueno, allá él, yo no podría vivir así».

En cuanto a la manifestación que está convocada mañana, domingo, en Madrid, en Plaza de España, con el lema 'Mafia o democracia', Ayuso ha comentado que «es una oportunidad para unirnos todos y denunciar que lo que se está viviendo en España no es normal». «La prensa internacional ya empieza a recoger esta deriva autoritaria y de carcoma de las instituciones a la que nos está llevando el Gobierno y tiene que hacerse eco de este malestar en la calle, de estas huelgas que anuncian jueces y fiscales, la carrera fiscal, como no había ocurrido en la historia».