Iván Redondo está rompiendo a Montesquieu. Escribió Redondo en 'La Vanguardia' que la sentencia del TC sobre la amnistía, sin duda el pecado más original de Sánchez, va a traer «otra teoría de España, la del reencuentro total». Está el ambiente para el reencuentro. ... Total o parcial. Montesquieu pretendía con 'El espíritu de las leyes' convencer a sus contemporáneos de que vivían en un tiempo nuevo.

Poco tiene que ver la época de Montesquieu con la actual en España. Pilar Alegría a veces tiene la sensación de «estar frente a un escenario paranormal». Y nosotros, pero por razones distintas. Óscar Puente tuiteó ante la noticia de que el juez proponía procesar al fiscal general: «La oposición real de este país tiene que salir todos los lunes a arreglar los desaguisados de Feijóo. El desastre de su manifestación de ayer tiene que haberles sentado fatal». Por sus partes, y sobre el mismo asunto, Patxi López y Óscar López han tirado de su habitual elocuencia. El primero: «Una auténtica vergüenza que no hay por dónde cogerla». El segundo: «El auto es de aurora boreal». ¿Dónde están las pruebas?, se pregunta Patxi. Indicios, Patxi, indicios. Las pruebas ya se verán. O no.

Cuando escucho a los López, a Bolaños, Alegría o a Puente me acuerdo de Tom Cruise (sí, vale, esto es como el parecido entre Montesquieu y Redondo). Y claro que me pasa también con la oposición. Me acuerdo de Cruise en 'Magnolia'. De Frank T.J. Mackey, esa especie de 'influencer alfa' que da clase a unos pringados para enseñarles cómo ligar tratando a las mujeres como basura. Parece que algún Frank T.J. Mackey hubiera dado a ministros y similares clases de cuajo para tratar sin respeto intelectual a hombres y mujeres. Se puede mantener la inocencia del fiscal general sin esmerarse en hablar para retrasados. Las redes sociales supusieron una invasión de necios y la televisión elevó al tonto del pueblo. Ya no se trata solo de los especímenes de 'Gran hermano' y otros expositores de semovientes. El tonto del pueblo es el político medio. Otra teoría de España. La del majadero total.