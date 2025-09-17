Suscribete a
ABC Premium

El Supremo rechaza la querella contra Abascal por decir que «el pueblo querrá colgar de los pies a Sánchez»

No es compatible con el pluralismo político poner límites a los discursos políticos que, «aun en términos descarnados», cuestionen al Gobierno

Un juzgado cita a Ione Belarra a un acto de conciliación por presuntas injurias a la Policía en los incidentes de Torre Pacheco

El líder de Vox y diputado Santiago Abascal
El líder de Vox y diputado Santiago Abascal
Nati Villanueva

Nati Villanueva

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por el PSOE contra el líder de Vox Santiago Abascal por decir en un periódico argentino que habrá un momento en el que «el pueblo querrá colgar de los pies» a Pedro ... Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app