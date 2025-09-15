Un niño muerto en Palestina es una tragedia. Un niño vivo, también. Y no sólo si se le puede aplicar el acrónimo WCNSF (Wounded child, no surviving family, Niño herido sin familia superviviente) que utilizan los médicos en la zona. También si van con su ... familia en un coche con diez colchones huyendo de Gaza. «¿Qué tortura nos espera ahora?», preguntaba una adolescente a su padre ante ese éxodo sin esperanza. Cómo nos vamos a quejar de los trenes y de los aviones o nos va a importar lo que hiciera Cervantes si a los niños palestinos les están arrancando las piernas. A los niños y a sus abuelos. Así que hay que blanquear la violencia en la Vuelta (la «movilización pacífica»), como pretende el delegado del Gobierno en Madrid. Esto no lo vimos venir. Al ministro del Interior también le parece que el dispositivo desplegado fue «absolutamente suficiente» y no había tenido lugar desde la cumbre de la OTAN en 2022. No dicen eso los representantes de los agentes de policía, según 'El Confidencial' y según Feijóo, que ha hablado con ellos. Dicen que los han atado de pies y manos y que se hizo un despliegue insuficiente porque lo que se buscaba era suspender el final de la etapa, el final de la Vuelta. Una «imagen de una sociedad comprometida con la paz en el mundo» vio Grande-Marlaska. Sí, está a lo Miss Agente Especial.

Como escribió Paco Pascual del último día de la Vuelta, tenemos a esa señora que, ante la posibilidad de que los ciclistas sufrieran un percance, dijo: «¿Me estás comparando un hueso roto con un genocidio?». La misma argumentación de los independentistas catalanes que cortaban las vías del tren. «Os preocupa más un tren que luchar contra el fascismo». Y ahora, que nos preocupa más una manifestación pacífica que un genocidio, hombre ya. Sobre si Pedro Sánchez alentó por la mañana las protestas, no seamos ingenuos. Sí, pero no. Aunque se parezca a Trump, esto no es el asalto al Capitolio. Lo que había en Madrid eran manifestantes organizados, nada estaba improvisado. Otra cosa es que haya simpatizantes de la causa propalestina seguros de estar haciendo lo correcto. El propalestinismo es una religión sustitutoria, dice Savater. También es a veces propaletismo. Pero Sánchez sí hace suya la causa. Hace suya cualquiera que le convenga para distraer y no ponerse con lo importante. De un Gobierno espero que se encargue de asuntos de los que yo no me preocupo en el día a día. No sé, el envejecimiento de la población, el sistema de pensiones, la financiación territorial (sin chantajes), la política migratoria, la vivienda, la producción de energía, la educación… Me importa todo eso, pero no está en mi mano resolverlo. Quiero decir que espero del Ejecutivo que vaya más lejos de mis vulgares preocupaciones diarias en su acción de gobierno. Lejos, pero no a Palestina. O a Eurovisión.

