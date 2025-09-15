Suscribete a
Blanquear la violencia

La organización de las manifestaciones, jaleada o no por Sánchez, ganó a la organización de la Vuelta

Rosa Belmonte

Un niño muerto en Palestina es una tragedia. Un niño vivo, también. Y no sólo si se le puede aplicar el acrónimo WCNSF (Wounded child, no surviving family, Niño herido sin familia superviviente) que utilizan los médicos en la zona. También si van con su ... familia en un coche con diez colchones huyendo de Gaza. «¿Qué tortura nos espera ahora?», preguntaba una adolescente a su padre ante ese éxodo sin esperanza. Cómo nos vamos a quejar de los trenes y de los aviones o nos va a importar lo que hiciera Cervantes si a los niños palestinos les están arrancando las piernas. A los niños y a sus abuelos. Así que hay que blanquear la violencia en la Vuelta (la «movilización pacífica»), como pretende el delegado del Gobierno en Madrid. Esto no lo vimos venir. Al ministro del Interior también le parece que el dispositivo desplegado fue «absolutamente suficiente» y no había tenido lugar desde la cumbre de la OTAN en 2022. No dicen eso los representantes de los agentes de policía, según 'El Confidencial' y según Feijóo, que ha hablado con ellos. Dicen que los han atado de pies y manos y que se hizo un despliegue insuficiente porque lo que se buscaba era suspender el final de la etapa, el final de la Vuelta. Una «imagen de una sociedad comprometida con la paz en el mundo» vio Grande-Marlaska. Sí, está a lo Miss Agente Especial.

