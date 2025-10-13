Suscribete a
Un escueto «deplorable» dedica José Rodríguez Elizondo, promotor de la candidatura al Nobel de María Corina Machado, a la reacción del Gobierno español. A la no reacción, como especifica John Müller en su pregunta. Deplorable es una palabra que hemos ligado a Hillary Clinton: « ... Con brocha gorda, puedes colocar una mitad de los seguidores de Donald Trump en la cesta de los deplorables» ('basket of deplorables'). Es verdad que 'deplorable' en inglés podría ser lamentable, indignante, vergonzoso o despreciable. Algo malo, de muy baja calidad o que provoca una gran tristeza o desaprobación. Todo eso encaja en nuestro caso. No se traduce por sospechoso, pero la reacción/no reacción del Gobierno hace sospechar del temor a molestar a Maduro, de las relaciones con el régimen venezolano. Nos acordamos de sucedidos como el de Delcy Rodríguez en el aeropuerto. Y, sobre todo, de Zapatero, para quien la firmeza de María Corina amenazaba la paz civil. Y no es que hayamos olvidado a estos dos. Y menos que Delcy se despidió un día de Zapatero con un «Ciao, mi príncipe». Pero esto es como lo de las denuncias por maltrato de Antonia Dell'Atte a Lequio. No es novedad, pero se renueva el interés.

