Un escueto «deplorable» dedica José Rodríguez Elizondo, promotor de la candidatura al Nobel de María Corina Machado, a la reacción del Gobierno español. A la no reacción, como especifica John Müller en su pregunta. Deplorable es una palabra que hemos ligado a Hillary Clinton: « ... Con brocha gorda, puedes colocar una mitad de los seguidores de Donald Trump en la cesta de los deplorables» ('basket of deplorables'). Es verdad que 'deplorable' en inglés podría ser lamentable, indignante, vergonzoso o despreciable. Algo malo, de muy baja calidad o que provoca una gran tristeza o desaprobación. Todo eso encaja en nuestro caso. No se traduce por sospechoso, pero la reacción/no reacción del Gobierno hace sospechar del temor a molestar a Maduro, de las relaciones con el régimen venezolano. Nos acordamos de sucedidos como el de Delcy Rodríguez en el aeropuerto. Y, sobre todo, de Zapatero, para quien la firmeza de María Corina amenazaba la paz civil. Y no es que hayamos olvidado a estos dos. Y menos que Delcy se despidió un día de Zapatero con un «Ciao, mi príncipe». Pero esto es como lo de las denuncias por maltrato de Antonia Dell'Atte a Lequio. No es novedad, pero se renueva el interés.

El amigo de Zapatero sí ha reaccionado. Maduro ha dicho que el 90 por ciento de la población «repudia a la bruja demoníaca de La Sayona» (un fantasma de la tradición venezolana que cuenta la leyenda de una mujer guapa y alta que castiga a los hombres infieles). Maduro aprovechó también para proponer la creación de brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Sudamérica para ir a defender Venezuela. Ojalá se vuelva a producir una foto como la de la guardia indígena de Evo Morales (esa donde los hombres y mujeres que lo protegían iban con lanzas y mitades de bidones metálicos como escudos).

¿En qué cabeza cabe no preferir a María Corina Machado frente a Maduro? En las cabezas que ya sabemos. Pero yo no tengo tan claro como los dueños de esas cabezas lo de estar en el lado correcto. Cuando se acabaron los primeros juicios de Núremberg, Churchill dijo al general Ismay: «Esto demuestra que si participas en una guerra es indispensable que la ganes. Tú y yo estaríamos en serios apuros si hubiésemos perdido». Las atrocidades serían de los nazis, pero los buenos tampoco fueron tan buenos.

Y se acerca la 'audiencia Fatico' del Pollo Carvajal (el 29 de octubre), con la que el tribunal decidirá la pena del exjefe de inteligencia del chavismo extraditado desde España en 2023. Ya declarado culpable de cuatro cargos de narcotráfico y narcoterrorismo y partícipe del cártel de los Soles, dispone de una oportunidad para intentar que la pena del juez Alvin K. Hellerstein sea más favorable (la horquilla va de 20 años de prisión a cadena perpetua). Y ahí podría cantar sobre el régimen de Maduro y sus deplorables amiguitos.