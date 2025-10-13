Suscribete a
José Rodríguez Elizondo, promotor del Nobel a María Corina: «La reacción del Gobierno español es deplorable»

Exrepresentante de la ONU en España, propuso el galardón para la opositora venezolana

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025

John Müller

John Müller

El comité noruego no revela los patrocinios del premio Nobel de la Paz, pero después del robo de las elecciones venezolanas de julio de 2024 por parte de Nicolás Maduro, en Chile se inició una campaña entre su sociedad civil para que se lo dieran a ... María Corina Machado. La idea partió del exrepresentante de la ONU en España, José Rodríguez Elizondo (Santiago de Chile, 1936), abogado, profesor, periodista y diplomático, quien junto a dos amigos comenzó a reunir firmas de chilenos destacados. El 24 de noviembre de 2024, Elizondo presentó formalmente la candidatura ante el comité Nobel.

