TIRO AL AIRE

Salvad al caracol

María José Fuenteálamo

El olor a monte mojado me lleva siempre a aquellas antiguas excursiones familiares para coger caracoles. Los niños recolectábamos pocos. Íbamos más de juerga que otra cosa. Salir al campo juntos era una fiesta que se desfasaba cada vez que localizábamos un ejemplar. ¡Un caracol, ... un caracol!, gritábamos llenos de júbilo, como unos buscadores de oro en California. Los adultos nos reñían. Estábamos alertando al resto de caracoles que correrían a esconderse. ¿Correr? No es que dudáramos de ellos. No les hacíamos ni caso. A la siguiente concha volvíamos a estallar en júbilo: ¡Un caracol, un caracol!

