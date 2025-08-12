Suscribete a
Más de 5.000 desalojados por el incendio que afecta a Zamora y León
TIRO AL AIRE

Aguaveranos

Igual que todos tuvimos un verano de nuestras vidas, o dos o tres, todos arrastramos, también, algún aguaveranos

La Jumilla que no come cerdo

Ripley en LinkedIn

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Debería estar prohibido ser mala persona en verano. El calor es muy malo para sobrellevar los problemas que causan y no se sabe a quién le pueden fastidiar un verano idílico. Aunque quizá los únicos veranos idílicos sean los de la infancia. El 'dolce far ... niente' de los niños se interrumpe sin dejarse influir –influenciar– (aún) por tendencias tuiteras o tiktokeras. Veo a niños con la rayuela y el escondite y qué bien –por los padres– que estén lejos de las redes. Sus «me aburro» más que a una queja suenan a premio.

