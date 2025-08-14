Suscribete a
ABC Premium

TIRO AL AIRE

¿Quién mataría dragones por nosotros?

Son tantos ya por aquí los que dijeron que venían a matar dragones por nosotros. Que esto no iba a pasar otra vez. Pero ha vuelto a suceder

Aguaveranos

La Jumilla que no come cerdo

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El asfalto en agosto es territorio de dragones y sus lenguas de fuego. La meseta, también. Sales y te recibe su bocanada. Pagamos poco a los guerreros sin aire acondicionado que las amansan –las lenguas de fuego– cuando éstas se desatan. Los políticos ni quieren ... ni pueden dominar las suyas. ¿Cómo lo harán con las de seres invencibles? Se nos va el debate estos días con los que nos prenden fuego queriendo. Algunos merecen arder, pero estamos todos en la pira. Huérfanos de representantes que hayan aprendido algo. Por ejemplo, que en las catástrofes también nos representan. O que, sobre todo, es en las catástrofes cuando más nos representan. No necesitamos delegados que corten cintas e inauguren fiestas. Bien saben de eso los alcaldes. La diferencia entre festejar y trabajar, entre ser y parecer, entre hacer, estar e informar. Más arriba algunos no saben ni pedir ayuda. Como si fuera de cobardes cuando es de valientes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app