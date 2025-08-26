Suscribete a
Madre de menas

No me llamen mala madre por querer darle un futuro mejor a mis hijos

María José Fuenteálamo

Hablo desde el 'sifuerismo' que es una posición muy cómoda para opinar de decisiones de cualquier tipo puesto que carece de una variable esencial: la realidad. Pues bien, desde ese 'sifuerismo', si yo fuera madre de adolescentes en un país subsahariano con una expectativas de ... vida más que precarias, recolectaría todos los ahorros familiares para pagarles un pasaje en un cayuco. ¿Que son mafias? Vale, pero ¿me los llevan a una costa europea?

