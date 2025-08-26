La Generalitat Valenciana solicitará la suspensión cautelar del decreto del Gobierno sobre el reparto de 'menas'

La Generalitat Valenciana ha anunciado este martes que va a solicitar la suspensión cautelar de cualquier norma que apruebe el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al reparto de 'menas' entre las comunidades autónomas. También ha advertido de la situación «límite» que atraviesan ... los centros de acogida en la región y ha exigido al Ejecutivo central que «cumpla con su obligación» en materia de asilo y reparto de plazas.

Así lo ha indicado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, quien ha asegurado que la Comunidad Valenciana «no tiene ni plazas disponibles ni fondos» para acoger a los 571 jóvenes migrantes asignados, una situación que, según ha remarcado, se debe a la falta de apoyo económico del Gobierno central y a su «improvisación».

En este línea, la vicepresidenta del Gobierno de Mazón ha criticado que la política migratoria que «está haciendo Sánchez», es «un auténtico fracaso» y está generando «el caos, la desorganización y la falta de estrategia» por parte de las comunidades, que según ha sostenido, no pueden planificar su llegada a causa de «la falta de transparencia».

En este sentido, Susana Camarero ha subrayado que de los 571 menores que se pretenden trasladar a la región, aún no disponen de información sobre la fecha, número que se va a trasladar, ni datos más concretos como «enfermedades, sexo o edad».

La consellera ha cuestionado la gestión del Ejecutivo central al señalar que resulta «incomprensible» que se exija a las comunidades autónomas la acogida de 4.000 menores cuando el propio Gobierno «solo ha sido capaz de atender a 15». También le ha reprochado que «pretende que las comunidades autónomas hagamos su trabajo».

La Comunidad Valenciana «está al 160% de su ocupación»

Así, Camarero ha indicado que la Comunidad Valenciana está al «160% de su ocupación» a pesar de «haber incrementado el número de plazas» de menores migrantes en los últimos años.

Según ha detallado, la región cuenta oficialmente con 319 plazas para menores migrantes, pero actualmente atiende a casi 500. «Las cifras varían porque en cuanto cumplen 18 años dejan de estar en el sistema, pero este verano han llegado menores en pateras y siguen llegando también desde otras comunidades autónomas», ha explicado.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano ha hecho hincapié en que la situación está generando graves dificultades a las entidades que gestionan los centros. «Nos han dicho que no tienen ni ubicación donde colocar a estos menores, ni personal suficiente para atenderlos con la calidad que exige el sistema. Y no tenemos presupuesto porque el Gobierno de España no nos da una respuesta», ha señalado.

En esta línea, ha reclamado al Gobierno central que «acoja a los menores solicitantes de asilo. Hace cinco meses el Tribunal Supremo obligó a Sánchez a atender a 1.200 menores y solo ha sido capaz de acoger a 15. Primero que cumpla con su obligación y después que se siente con las comunidades autónomas para buscar soluciones conjuntas».

«No tenemos un problema de solidaridad»

Asimismo, ha destacado que «no tenemos un problema de solidaridad, tenemos un problema de plazas», y por ello «no vamos a dejar que por la incapacidad de Sánchez de hacer una política migratoria que frene esta crisis migratoria que está habiendo, nuestra comunidad falle en la protección de sus menores, falle en darle a estos menores la dignidad que se merecen y falle en romper el sistema de protección que ya tenemos».

La portavoz del Consell ha recordado que cada menor «cuesta al día 218,85 euros» a la Generalitat Valenciana, para lo que el «Gobierno de Sánchez va a dar cero euros». «Ha presupuestado para la Comunidad Valenciana apenas siete millones pero en función de los menores que vengan y durante los tres primeros meses. Por lo tanto, no piensa pagar igual que no nos pagan los menores que llegan por otras vías», ha apuntado.