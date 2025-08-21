Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Netanyahu da luz verde a la invasión de Ciudad de Gaza al tiempo que ordena negociar con Hamás

TIRO AL AIRE

Si no existe el político bombero, ¡inventadlo!

Como la energía ni se crea ni se destruye, toda la que los políticos utilizan en insultarse regresará algún día para quemarlos en la hoguera

Salvad al caracol

¿Quién mataría dragones por nosotros?

María José Fuenteálamo

María José Fuenteálamo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Pues ya estaría. Ahora que ya no queda nada por quemar en la relación Estado-Comunidades ni en el diálogo PSOE-PP, ha llegado el momento de crear el Ministerio número 23 o 24 o 25 –perdón, no sé por dónde va la cuenta–: la ... cartera antiincendios. A su vez, urge montar un nuevo departamento en los partidos. Con ese mismo nombre. Por ley. Hay que empezar a fichar bomberos y apagafuegos como sea. Y que se les pague como corresponde. En este país, decía Podemos antes, había que romper el bipartidismo. Se equivocaba. Aquí la verdadera urgencia es apagar sus incendios. Solo hay llamas en el debate político y como en los montes, el 90 y pico por ciento son provocadas. Unos echan gasolina al bosque, otros encienden cerillas con la boca. Y la tecla. Un cubo de agua a tiempo. Un Canadair. Un poco de tierra sobre el conato y nos ahorraríamos disgustos, asfixias y tierra quemada. Necesitamos una red de vigilantes fijos y móviles. Patrullas y extintores. Y no sólo en verano. También en invierno. Que empieza el curso y ya saben cómo viene. Irrespirable de tanta partícula en suspensión. Se calcula que extinguir el fuego de una hectárea cuesta más de 10.000 euros. La prevención requiere menos ceros. También en política. Lo que nos ahorraríamos todos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app