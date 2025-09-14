Suscribete a
ABC Premium

EL ÁNGULO OSCURO

Postureo y paripé

Sánchez logró aparecer ante su parroquia como un valiente Pulgarcito que se enfrenta al ogro (Netanyahu) y lo saca de sus casillas

¿Era Cervantes homosexual?

Cavar la fosa

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace apenas una semana, el doctor Sánchez anunció una serie de medidas tan campanudas como fútiles, en presunto apoyo a los palestinos que están siendo masacrados. Se trataba, desde luego, de un postureo descarado e inmoral, pues no tenía otra intención sino apartar ... la atención de la cochambre que invade los establos de Augias de Ferraz y Moncloa. Pero, en determinado momento, el doctor Sánchez soltó una frase muy premeditadamente chillona: «España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo». Podría haber dicho, para significar que España carece de fuerza disuasoria para impedir la masacre, que «no tiene un sillón en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», o incluso que «no tiene gobernantes con autoridad moral y predicamento»; pero prefirió mencionar llamativamente las «bombas nucleares». A la legión de asesores que acampan en Moncloa no se les podía escapar que tal mención en semejante contexto era por completo improcedente; así que, si la introdujeron en el discursito del doctor Sánchez, fue precisamente para que no pasase inadvertida, para que captase la atención de la prensa adversa y despertase en ella la tentación de utilizarla de forma tergiversadora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app