¿Era Cervantes homosexual?

«Alejandro Amenábar, al atribuir a Cervantes querencias homosexuales, hace –según ha reconocido– una proyección de sí mismo sobre su personaje, a riesgo de falsificarlo»

Juan Manuel de Prada

Juan Manuel de Prada

Nos podemos acercar a Cervantes de muy diversas maneras. Algunos lo hacemos leyendo sus obras; otros –reviradillos y morbosos—tratan de convertirlo en criptojudío o en homosexual. Al asunto de su presunta heterodoxia religiosa se dedicó obsesivamente Américo Castro, que aureola de un prestigio ... pelma a sus epígonos, en su mayoría zascandiles y bandurrios. El asunto de su presunta homosexualidad no goza, en cambio de una prosapia demasiado prestigiosa. Entre nosotros lo esgrimió Fernando Arrabal, en un libro turulato donde también se afirmaba que al autor del Quijote era seguidor de Buda y Confucio y que Carlos V escribía novelas de caballerías. Ahora reverdece el asunto Alejandro Amenábar en una película sobre el cautiverio de Cervantes en Argel.

