Todos querían ser Ussía excepto Ussía, que quería ser Jardiel. O Mihura, o Mingote o Camba, o todos ellos a la vez, de modo alterno y sucesivo. Porque en él van a morir todas las líneas genealógicas de la columna: la de la inteligencia, ... la del humor y la del estilo; la costumbrista, la moralizante y la satírica. Quizá por ello haya sido el culpable de que, a algunos, el género se nos metiera en los huesos, como una nana, y que aquel sonajero se manifieste hoy como un veneno en el tuétano. Desde ahí surge la idea, lenta como el corazón de un caballo muerto, pero con la violencia de un bufón en la playa de la Concha. Con los zapatos viejos, pero limpios. Como corresponde.

Sobre aquellas columnas se levantaron arquitecturas íntimas, ejes de pensamiento y una peana desde la que mirar al mundo ridiculizándolo, que es otra forma de lamento. Aprendimos que más importante que lo que se decía era el lugar desde el que se decía, es decir, la postura, la obligación de huir de la pedantería y de la solemnidad y el hándicap de despreciar la primera espuma para llegar a la verdadera aristocracia, que es una frivolidad inteligente, discreta y cabrona.

De niño, yo le leía como quien descubre un mundo nuevo. Porque aquello no era un chiste, ni un cuento, ni un discurso; no estaba escrito completamente en broma ni completamente en serio. Pero brillaba, asombraba con su prosodia y apabullaba con un ingenio mordaz que, como todo lo que vale la pena, surgía con una aparente sensación de facilidad. De pronto entendí que era posible decir lo que uno quisiera, que se podía hablar de amor, de política o de un par de viejos mirando al mar en Oyambre, porque había un oficio que consistía en ser uno mismo, siempre que fueras capaz de expresarte sacudiéndote el polvo de la mediocridad y elevándote sobre los hombros de gigantes hacia la cofa del palo mayor. Y, desde allí, como Rodrigo de Triana, contarle al lector que has visto tierra. Y que tampoco es para tanto.

Yo no he visto a nadie más dotado para la columna: el ritmo, la mirada, la belleza; la cultura, la elegancia, la mala leche. Ussía lo tenía todo: la ocurrencia inicial, el desarrollo perfecto, el puñetazo final; el tema, el enfoque, el punto de vista. Se puede estar de acuerdo con él o no, a mí me resulta totalmente accesorio. Porque yo a Ussía iba contento y con una inclinación de reverencia. Se trataba de cambiar el gran tema por el pequeño, la mirada soberbia del catedrático por la famélica del Lazarillo y el afán intelectualizante del hortera por la desgana cómplice del amigo. Hay rasgos de nobleza en todo ello, un acusado sentido del honor y, sobre todo, un profundo compromiso con uno mismo, como si fuera a la vez un torero artista y un delantero centro, el ambiente literario y golfo, el desprecio a los vencedores y a los vencidos. Y, sobre todo, una única militancia, que es la del talento. Se ha ido Alfonso Ussía, el más valiente de los toreros artistas; el más artista de los toreros valientes. Descanse en paz.